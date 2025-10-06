امریکی بحریہ کی سالگرہ کی تقریب میں ٹرمپ کا رقص

ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی بحریہ کی 250 ویں سالگرہ کی تقریب میں رقص کیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز ورجینیا میں ہونے والی امریکی بحریہ کی سالگرہ کی تقریب میں رقص کیا جب کہ اس موقع پر ان کی اہلیہ ملانیا بھی ان کے ساتھ تھیں۔
تقریب میں موجود امریکی بحریہ کے اہلکار ٹرمپ کے رقص سے خوب محظوظ ہوئے جب کہ اہلکاروں نے تالی بجاتے اور شور کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کو داد دی۔
ٹرمپ نے امریکی بحریہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہاکہ ہفتے کے روز وینزویلا کے ساحل پر منشیات اسمگلنگ میں ملوث ایک اور کشتی کو نشانہ بنایا گیا۔
انہوں نے کہا کہ زمینی راستے سے منشیات کی اسمگلنگ کو بھی دیکھنا ہوگا۔