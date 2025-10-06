تازہ تر ین
شعیب ملک سے علیحدگی کی افواہیں، ثنا جاوید کی انسٹا اسٹوری وائرل

پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک کی جانب سے اداکارہ ثنا جاوید سے علیحدگی کی خبروں کو غلط قرار دیے جانے کے بعد ثنا کی انسٹا اسٹوری بھی وائرل ہوگئی۔

شعیب ملک ان دنوں اپنی اہلیہ ثنا جاوید سے علیحدگی کی افواہیں سامنے آنے کے بعد  خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔

حال ہی میں شعیب ملک نے ان خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سب بکواس ہے، الحمد اللہ میری ازدواجی زندگی بہت اچھی اور خوشگوار گزر رہی ہے، میرا بیٹا دبئی میں ہوتا ہے اور میری والدہ سیالکوٹ میں رہتی ہیں، میں کراچی میں رہتا ہوں، پروفیشنل ذمہ داریوں کی وجہ سے مصروفیت رہتی ہے لیکن اس قسم کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔

شعیب ملک کا یہ بیان جنگل میں آگ کی طرح میڈیا میں پھیل گیا  جب کہ بھارتی میڈیا سمیت سوشل میڈیا پیجز بھی شعیب ملک کے بیان کو شیئر کرنے لگے۔

حال ہی میں  ثنا جاوید نے ایک فیشن پیج پر شیئر انسٹا اسٹوری کو اپنے اکاؤنٹ پر شیئر کیا۔

اسٹوری میں شعیب کے ثنا سے متعلق بیان پر جوڑے کو  نظر بد سے بچائے رکھنے کیلئے کی دعا کی گئی تھی۔

اداکارہ ثنا نے  اسکرین شاٹ پر کیپشن درج کرتے ہوئے آمین ثم آمین لکھ کر خوشی کااظہار کیا۔

واضح رہے کہ شعیب ملک  اور ثنا  جاوید کی شادی گزشتہ سال جنوری میں ہوئی تھی جس کا اعلان دونوں نے مشترکہ پوسٹ کے ذریعے 20 جنوری کو کیا تھا۔

جوڑے نے دو تصاویر شیئر کیں اور پوسٹ کے کیپشن میں ‘الحمداللہ’ لکھا اور ساتھ ہی قرآن شریف کی آیت لکھی تھی۔


