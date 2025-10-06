ٹیلر سوئفٹ نے سرجری کروائی؟ چہرہ بدل گیا!

حال ہی میں منگنی کی وجہ سے دنیا بھر کی توجہ حاصل کرنے والی امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کی حالیہ ٹی وی انٹری نے مداحوں اور شوبز حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ مداحوں میں قیاس آرائیاں کی جارہی ہیں کہ ٹیلر نے سرجری کروالی ہے۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹیلر سوئفٹ نے حال ہی میں معروف برطانوی میزبان گراہم نورٹن کے شو میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنی 12ویں اسٹوڈیو ایلبم کی تشہیر کے ساتھ ساتھ اپنی ممکنہ شادی کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔
تاہم شو میں ان کی موجودگی کے بعد سوشل میڈیا پر مداحوں نے ان کے چہرے میں تبدیلیاں محسوس کرتے ہوئے اندازہ لگایا کہ شاید انہوں نے کاسمیٹک سرجری یا بوٹکس کروایا ہے۔
ایک مداح نے تبصرہ کیا کہ ٹیلر کے چہرے کے خدوخال پہلے کے مقابلے میں کچھ مختلف نظر آرہے ہیں۔ جبکہ ایک صارف نے کہا کہ ’ٹیلر کا تو چہرہ ہی بدل گیا ہے‘
پلاسٹک سرجن فریڈرک نے اس حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ٹیلر سوئفٹ کی آنکھوں میں معمولی فرق ضرور دکھائی دیتا ہے لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ انہوں نے سرجری کروائی ہے۔
کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ چہرے کی یہ تبدیلی میک اپ، روشنی یا اسٹائلنگ کے اثرات کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے یا پھر ان کے وزن میں معمولی اضافے کے باعث یہ تبدیلی سامنے آئی ہے۔
دوسری جانب ٹیلر سوئفٹ کے نمائندے نے ڈیلی میل سے گفتگو میں ان قیاس آرائیوں کی واضح طور پر تردید کی کہ گلوکارہ نے کسی قسم کا کاسمیٹک پروسیجر نہیں کروایا۔