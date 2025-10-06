پہلی بار فلسطینی حسینہ مس یونیورس مقابلے میں شرکت کریں گی

فلسطین پہلی بار مس یونیورس 2025 میں شریک ہوگا۔
تھائی لینڈ میں رواں سال نومبر میں ہونے والے مس یونیورس مقابلےمیں دنیا بھر سے 130 حسینائیں شرکت کریں گی ۔
فلسطین کی جانب سے ‘مس یونیورس پیلسٹائن’ نادین ایوب پہلی بارمس یونیورس مقابلے میں حصہ لیں گی۔
نادین ایوب ادب اور نفسیات کی ڈگری ہولڈر ہیں۔
فلسطینی دوشیزہ نادین ایوب نے اپنے بیان میں کہا کہ مظلوم فلسطینی کی نمائندہ ہوں جنہیں قتل عام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، غزہ میں فلسطینیوں سے ہونے والی نا انصافی کی آواز بننا ہے۔
نادین ایوب کا کہنا ہے کہ فلسطین دنیا کے ہر فورم پر نمودار ہوگا، فلسطینی کے لیے اب خاموش نہیں رہا جاسکتا۔
واضح رہے کہ تھائی لینڈ میں 21 نومبر کو مس یونیورس کا عالمی مقابلہ ہوگا۔
متحدہ عرب امارات کی مریم بھی مس یونیورس 2025میں حصہ لیں گی جبکہ عراق، لبنان اور ایران کی حسینائیں بھی عالمی مقابلے میں شریک ہوں گی۔