وجے دیوراکونڈا کی گاڑی کو حادثہ، اداکار کی حالت کیسی ہے؟

جنوبی بھارتی فلم انڈسٹری کے معروف اداکار وجے دیوراکونڈا نے حالیہ کار حادثے کے بعد اپنی خیریت سے متعلق بیان جاری کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کے مطابق اداکار ایک حادثے میں بال بال بچ گئے تھے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق وجے دیوراکونڈا نے پیر کی شام سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر مداحوں کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں اور کسی قسم کی تشویش کی ضرورت نہیں۔ اداکار نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ’’سب ٹھیک ہے، کار کو نقصان ضرور پہنچا مگر ہم سب محفوظ ہیں۔ میں نے آج ورزش بھی کی ہے اور ابھی گھر واپس آیا ہوں۔‘‘
انہوں نے مزید مزاحیہ انداز میں کہا کہ ’’سر میں تھوڑا درد ہے لیکن بریانی اور نیند سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔‘‘ وجے نے اپنے مداحوں سے کہا کہ افواہوں پر توجہ نہ دیں اور پرسکون رہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حادثے کے وقت اداکار گاڑی میں موجود تھے لیکن وہ محفوظ رہے۔
یاد رہے کہ چند دن قبل وجے دیوراکونڈا اور اداکارہ رشميکا مندانا کی منگنی کی خبریں سوشل میڈیا پر زیرِ گردش تھیں، تاہم دونوں فنکاروں نے اس حوالے سے کسی قسم کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔