تازہ تر ین
شوبز

سعودی عرب میں متنازع کامیڈی فیسٹیول جہاں غیر اخلاقی لطیفے سنائے گئے

’وہاں پر سیکس اور بیویوں سے متعلق لطیفے سنائے جا رہے تھے۔ سعودی عرب جیسے ملک میں اس نوعیت کی کامیڈی دیکھنا بہت غیر معمولی ہے۔‘

یہ کہنا ہے سعودی عرب میں مقیم ایک خاتون کا جنھوں نے سعودی عرب میں اپنی نوعیت کے پہلے ریاض کامیڈی فیسٹیول میں شرکت کی۔

اُن کا کہنا تھا کہ ’وہاں لوگوں کا جوش و خروش دیکھنے کے لائق تھا۔ میں نے ایسا ماحول یہاں کبھی نہیں دیکھا تھا۔‘

سارہ (فرضی نام) نے امریکی کامیڈی سٹارز ڈیو شپیل اور بل بر کی پرفارمنسز دیکھی۔

اُن کا کہنا تھا کہ ان کامیڈیئنز نے سعودی عرب میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ لیکن اُن کے بقول اس سے اُنھیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کیونکہ اگر وہ ’یہاں ایسی باتیں کرتے تو آج اُنھیں پرفارم کرنے کی اجازت نہ ملی ہوتی۔‘


اہم خبریں
سلمان اکرم راجہ نے علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کی وجہ بتا دی
آزاد کشمیر کے وزیراعظم چوہدری انوار الحق کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ
امریکی سفارتخانے کے وفد کی اڈیالا جیل آمد، مجرم ظاہر جعفر سے ملاقات
امریکا کا پاکستان کو جدید فضائی میزائل فروخت کرنے کا فیصلہ
رئیلٹی شو ’’بگ باس‘‘ اچانک بند، اسٹوڈیو سیل کردیا گیا
جرمنی میں نو منتخب میئر چاقو حملے میں شدید زخمی، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل
گاڑیوں کی گفٹ اسکیم ختم، کار درآمد کی اسکیم سخت کی جائے گی، حکومت اور آئی ایم ایف میں اتفاق
چین میں ڈرون سے آتش بازی کے دوران حادثہ، تماشائیوں میں بھگڈر مچ گئی
ایکواڈور کے صدر پر قاتلانہ حملہ، 500 سے زائد مظاہرین کا صدر کی گاڑی کو گھیر کر پتھراؤ
اترپردیش میں مسلم رہنماؤں کی املاک پر بلڈوزر کارروائی، مودی حکومت کا مسلم دشمن چہرہ بے نقاب
سندھ پنجاب کشیدگی؛ وزیراعظم نے پارٹی کے سینیئر رہنماؤں کو طلب کرلیا
غزہ مذاکرات میں حماس کا بڑا مطالبہ، غزہ سے اسرائیل کے مکمل انخلا کی عالمی ضمانت مانگ لی
علیمہ خان کے وارنٹ جاری؛ عدالت کا گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم
غزہ میں جنگ بندی کا حقیقی امکان موجود ہے، صدر ٹرمپ کا دعویٰ
اسرائیل کا فریڈم فلوٹیلا پر حملہ، 3 امدادی جہازوں پر قبضہ، لائیو نشریات منقطع کردیں
سپریم کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کیخلاف درخواستوں پر سماعت براہ راست نشر کرنے کی اجازت دے دی





دلچسپ و عجیب
چوہے زہریلی گیسوں میں کیسے زندہ رہ جاتے ہیں، حیران کُن صلاحیت
فرانس میں انجیکشن سے لوگوں کو ڈرانے والا ٹک ٹاکر گرفتار
تانترک کے کہنے پر فنانسر کو پان میں انسانی گوشت ڈال کر کھلایا تھا: مہیش بھٹ کا انکشاف
پانی میں اسکیئنگ کرنے والی گلہری نے سب کو حیران کردیا
جنگل میں 70 دن اکیلے گزارنے کا چیلنج اور لاکھوں روپے انعام، چینی شہری بازی لے گیا
برطانیہ میں 1279 کلو وزنی اور 21.3 فٹ چوڑا کدو اُگانے کا نیا ریکارڈ قائم
اٹلی: مشہور پینٹر کے جعلی فن پارے نمائش سے ضبط کرلیے گئے
ایڈیڈاس نے پالتو جانوروں کے کپڑے متعارف کرائے
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain