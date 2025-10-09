تازہ تر ین
آئمہ بیگ اور زین احمد کی علیحدگی کی خبریں، دونوں کی انسٹا اسٹوری وائرل

پاکستانی گلوکارہ آئمہ بیگ اور  فیشن ڈیزائنر زین احمد  نے نکاح کے 2 ماہ بعد ہی  علیحدگی کی افواہیں سامنے آنے پر مبہم انداز میں خاموشی توڑدی۔

حال ہی میں گلوکارہ آئمہ بیگ اور فیشن ڈیزائنر زین احمد کے درمیان علیحدگی کی افواہیں سوشل میڈیا پر اس وقت سامنے آئیں  جب زین احمد کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے  اچانک آئمہ بیگ کو ان فولو کرتے ہوئے نکاح کی تمام  تصاویر بھی ڈیلیٹ کردی گئیں۔

 اس  صورتحال کے باوجود  آئمہ بیگ  کے اکاؤنٹ سے زین احمد کو فولو کیا جاتا رہا حتیٰ کہ نکاح کی تصاویر بھی آئمہ بیگ کے اکاؤنٹ پر موجود رہیں۔

اس دوران آئمہ کی جانب سے  شیئر انسٹاگرام اسٹوری نے مداحوں کو مزید تجسس میں مبتلا کردیا۔

انسٹا اسٹوری میں آئمہ بیگ نے  لکھا کہ ’ تم اہم ہو، تمہاری اہمیت ہمیشہ سے ہے، ان دنوں میں بھی، جب تم یہ بھول گئے‘۔

اس کے بعد سوشل میڈیا پر آئمہ بیگ اور زین احمد کے درمیان علیحدگی کی افواہوں نے مزید زور پکڑ لیا۔


