برطانیہ نے نیا شاہی نشان والا پاسپورٹ جاری کرنے کا اعلان کردیا

برطانیہ نے نیا شاہی مُہر (Coat of Arms) والا پاسپورٹ متعارف کرنے کا اعلان کیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ دسمبر 2025 سے نئے پاسپورٹس پر بادشاہ چارلس سوئم کا شاہی مُہر شامل ہوگا۔
پاسپورٹ کے اندر صفحات میں یونیسکو کے تحت شامل چار خوبصورت قدرتی مناظر ہوں گے جو کہ 4 برطانوی ممالک کے ہی شہر ہیں۔
Ben Nevis (اسکاٹ لینڈ)
The Lake District (انگلینڈ)
Three Cliffs Bay (ویلز)
Giant’s Causeway (شمالی آئرلینڈ)
نئے پاسپورٹ میں اعلیٰ درجے کی تکنیکی حفاظتی خصوصیات ہوں گی جیسے کہ نئے ہولوگرافک اور translucent فیچرز تاکہ جعلسازی مشکل ہو جائے یا پاسپورٹ کے ساتھ چھیڑا خانی نہ کی جا سکے۔
تاہم واضح رہے کہ موجودہ پاسپورٹس جن پر ملکہ الیزبتھ دوم کا مہر ہے وہ اب بھی معتبر رہیں گے جب تک ان کی میعاد ختم نہ ہو جائے۔
اس نئے ڈیزائن کے ساتھ “Her Majesty” کی جگہ “His Majesty” کا لفظ استعمال ہوگا چونکہ بادشاہ چارلس سوئم کا دورِ حکومت شروع ہو چکا ہے۔