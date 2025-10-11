تازہ تر ین
شوبز

عمران ہاشمی اور یامی گوتم کی فلم ’حق‘ کیخلاف قانونی نوٹس

بالی ووڈ اداکار عمران ہاشمی اور یامی گوتم کی آنے والی فلم ’حق‘ کے پروڈیوسرز کو قانونی نوٹس جاری کردیا گیا۔

فلم کے پروڈیوسرز کو بھیجے گئے اس نوٹس میں فلم کی ریلیز پر فوری پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، نوٹس میں کہا گیا ہے کہ فلم میں شاہ بانو کی نجی زندگی کو بغیر اجازت کے پیش کیا گیا ہے، جس سے بدنامی، پرسنالٹی رائٹس اور پرائیویسی کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔

شاہ بانو کی بیٹی صدیقہ بیگم کی طرف سے بھیجے گئے اس نوٹس میں فلم سازوں کو اسے وصول کرنے کے 7 دن کے اندر جواب دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔

صدیقہ بیگم کی نمائندگی کرنے والے وکیل توصیف وارثی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ فلم میں شاہ بانو کی ذاتی زندگی دکھائی گئی ہے، جو تقریباً 2 گھنٹے طویل ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ کون سے واقعات دکھائے گئے ہیں، کس انداز میں پیش کیے گئے ہیں اور ان کی نجی زندگی کو کیسے ظاہر کیا گیا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اس لیے پہلے فلم کی کہانی اور تھیم ان کے قانونی وارثوں کے سامنے ظاہر کی جانی چاہیے تھی، پھر ان کی بیٹیوں سے تحریری اجازت لی جانی چاہیے تھی کہ شاہ بانو کی زندگی پر فلم بنانے کی اجازت ہے، اگر ایسی اجازت نہیں لی گئی تو عدالت بھی شاید ایسی فلم کی نمائش کی اجازت نہ دے، پہلے بھی عدالتیں اس طرح کی فلموں کی ریلیز روک چکی ہیں۔

سپرن ورما کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ’حق‘ 7 نومبر 2025ء کو ریلیز ہونے والی ہے۔

فلم سازوں کا اس حوالے سے بیان میں کہنا ہے کہ ’حق‘ ایک محبت کی کہانی کے طور پر شروع ہوتی ہے اور بظاہر میاں بیوی کے درمیان ایک نجی تنازع ایک ایسے مباحثے میں بدل جاتا ہے جو ایک اشتعال انگیز موضوع ہے اور جس کا حل آج بھی ضروری ہے۔


اہم خبریں
پشاور میں چکن گونیا وبا کی صورت اختیار کرگیا
غزہ جنگ بندی کے اگلے ہی روز اسرائیل کے لبنان پر متعدد فضائی حملے
کراچی اور حیدرآباد میں 500 الیکٹرک بسیں چلانے کی منظوری
ڈیجیٹل معیشت کا نفاذ؛ مصنوعی ذہانت ملکی ترقی کو نئی بلندیوں تک لے جائے گی، وزیراعظم
دنیا بھر میں ثمر جعفری کے چرچے، نوجوان گلوکار نے بین الاقوامی اعزازاپنے نام کرلیا
وزیراعلیٰ کے پی کا استعفیٰ تاحال منظور نہ ہوا، گنڈاپور کو تحریک عدم اعتماد سے ہٹانے کا پلان تیار
بھارت میں انٹرنیشنل میچ کے دوران خالی میدان منتظمین کو منہ چڑانے لگے
اٹلی میں برقع اور نقاب پر پابندی کا قانون؛ خلاف ورزی پر جرمانہ ہوگا
وزیر داخلہ محسن نقوی سے تبلیغی جماعت کے وفد کی ملاقات
امیر بالاج قتل کیس کا مرکزی ملزم طیفی بٹ مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک
مذہبی جماعت کے احتجاج کا معاملہ، پنڈی اسلام آباد میں معمولات زندگی دوسرے روز بھی بری طرح متاثر
ڈی آئی خان: پولیس ٹریننگ اسکول پر حملہ کرنے والے 5 دہشتگرد ہلاک، مقابلے میں 7 اہلکار شہید
وزیر خزانہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اجلاسوں میں شرکت کیلیے امریکا روانہ
اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی کے نفاذ کا باضابطہ اعلان کر دیا، کئی علاقوں سے فوج کا جزوی انخلا شروع
وینزویلا کی جمہوریت نواز رہنما ماریہ کورینا مچاڈو کو 2025 کا نوبیل امن انعام مل گیا
سندھ میں 20اکتوبر کو تعطیل کا اعلان





دلچسپ و عجیب
دنیا کا مہنگا ترین برگر جسے پیسے کے باوجود صرف خوش قسمت افراد ہی کھاسکتے ہیں، وجہ کیا ہے؟
موت کو انتہائی قریب سے دیکھا ہے، ندا ممتاز کا سنگین واقعے کا شکار ہونے کا انکشاف
امریکی شہری ہالوین تہوار پر بہترین سجاوٹ کا عالمی ریکارڈ بنانے کا خواہاں
عرب چینل کی لائیو نشریات کے دوران اسٹوڈیو میں چوہا گھس آیا
وہ یورپی خطہ جو وہاں رہائش اختیار کرنے والے افراد کو لاکھوں روپے دے گا
کپل شرما کیرئیر کے ابتدا میں 45 سال کے لگتے تھے، لیکن ٹیلنٹ نے سب بدل دیا، سدھو
نیٹ فلکس نے ٹی وی پر ویڈیو گیمز متعارف کرادیں
فلم دیوداس سے سلمان کو ایشوریا کی وجہ سے نکال کر شاہ رُخ کو کردار دیا گیا؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain