تازہ تر ین
کھیل

ویمنز ورلڈکپ: انگلینڈ نے سری لنکا کو 89 رنز سے شکست دے دی

ویمنز ورلڈکپ کے بارہویں میچ میں انگلینڈ نے سری لنکا کو شکست دے کر فتوحات کی ہیٹ ٹرک مکمل کرلی۔

کولمبو میں کھیلے گئے میچ میں سری لنکا نے ٹاس جیت کر انگلینڈ کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی تو انگلینڈ نے کپتان کی سنچری کی بدولت مقررہ اوورز میں نو وکٹوں کے نقصان پر 253 رنز بنائے۔

نتالی اسکیور برنٹ نے 117 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ ٹیمی بیمونٹ 32 اور ہیتھر نائٹ نے 29 رنز بنائے۔

سری لنکا کی جانب سے اینوکا راناویرا نے تین، پرابودھنی اور کماری نے دو دو کھلاڑیوں کو پویلین واپس بھیجا۔

ناکام سائیڈ 45.4 اوورز میں 164 رنز پر ہمت ہارگئی۔ اوپنر ہاسینی پریرا 35 رنز بنانے میں کامیاب رہیں۔ سمارا وکراما 33 اور نیلکشیکا سلوا 23 رنز بناکر آؤٹ ہوئیں۔

انگلینڈ کی جانب سے صوفی ایکلیسٹون نے تباہ کن بولنگ کرتے ہوئے چار وکٹیں حاصل کیں۔کپتان اسکیور برنٹ اور چارلی ڈین دو دو شکار کیے۔

انگلینڈ نے مسلسل تیسری کامیابی سمیٹ کر سیمی فائنل میں رسائی کے امکانات روشن کرلیے۔


اہم خبریں
غزہ میں کوئی امریکی فوجی داخل نہیں ہوگا، امریکی سینٹ کام کے سربراہ کا اعلان
پاکستان کی جوابی کارروائی میں درانی کیمپ2 مکمل تباہ، 50 سے زائد طالبان و خارجی ہلاک
پشاور میں چکن گونیا وبا کی صورت اختیار کرگیا
غزہ جنگ بندی کے اگلے ہی روز اسرائیل کے لبنان پر متعدد فضائی حملے
کراچی اور حیدرآباد میں 500 الیکٹرک بسیں چلانے کی منظوری
ڈیجیٹل معیشت کا نفاذ؛ مصنوعی ذہانت ملکی ترقی کو نئی بلندیوں تک لے جائے گی، وزیراعظم
دنیا بھر میں ثمر جعفری کے چرچے، نوجوان گلوکار نے بین الاقوامی اعزازاپنے نام کرلیا
وزیراعلیٰ کے پی کا استعفیٰ تاحال منظور نہ ہوا، گنڈاپور کو تحریک عدم اعتماد سے ہٹانے کا پلان تیار
بھارت میں انٹرنیشنل میچ کے دوران خالی میدان منتظمین کو منہ چڑانے لگے
اٹلی میں برقع اور نقاب پر پابندی کا قانون؛ خلاف ورزی پر جرمانہ ہوگا
وزیر داخلہ محسن نقوی سے تبلیغی جماعت کے وفد کی ملاقات
امیر بالاج قتل کیس کا مرکزی ملزم طیفی بٹ مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک
مذہبی جماعت کے احتجاج کا معاملہ، پنڈی اسلام آباد میں معمولات زندگی دوسرے روز بھی بری طرح متاثر
ڈی آئی خان: پولیس ٹریننگ اسکول پر حملہ کرنے والے 5 دہشتگرد ہلاک، مقابلے میں 7 اہلکار شہید
وزیر خزانہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اجلاسوں میں شرکت کیلیے امریکا روانہ
اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی کے نفاذ کا باضابطہ اعلان کر دیا، کئی علاقوں سے فوج کا جزوی انخلا شروع





دلچسپ و عجیب
دنیا کا مہنگا ترین برگر جسے پیسے کے باوجود صرف خوش قسمت افراد ہی کھاسکتے ہیں، وجہ کیا ہے؟
موت کو انتہائی قریب سے دیکھا ہے، ندا ممتاز کا سنگین واقعے کا شکار ہونے کا انکشاف
امریکی شہری ہالوین تہوار پر بہترین سجاوٹ کا عالمی ریکارڈ بنانے کا خواہاں
عرب چینل کی لائیو نشریات کے دوران اسٹوڈیو میں چوہا گھس آیا
وہ یورپی خطہ جو وہاں رہائش اختیار کرنے والے افراد کو لاکھوں روپے دے گا
کپل شرما کیرئیر کے ابتدا میں 45 سال کے لگتے تھے، لیکن ٹیلنٹ نے سب بدل دیا، سدھو
نیٹ فلکس نے ٹی وی پر ویڈیو گیمز متعارف کرادیں
فلم دیوداس سے سلمان کو ایشوریا کی وجہ سے نکال کر شاہ رُخ کو کردار دیا گیا؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain