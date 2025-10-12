تازہ تر ین
لاہور ٹیسٹ: جنوبی افریقا کی میچ میں واپسی، لگاتار دو وکٹیں حاصل کرلیں

پاکستان کی جنوبی افریقا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری ہے اور پاکستان نے چائے کے وقفے تک چار وکٹ کے نقصان پر 199 رنز بنالیے ہیں۔

قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں پاکستان کے کپتان شان مسعود نے ٹاس جیت کر پہلے بٹینگ کا فیصلہ کیا۔

پاکستان کی جانب سے عبداللہ شفیق اور امام الحق نے اننگز کا آغاز کیا لیکن عبداللہ شفیق  صرف دو رنز بنا کر تیسری گیند پر ہی کگیسو ربادا کا شکار بن گئے۔

کپتان شان مسعود اور امام الحق نے 161 رنز کی شراکت قائم کرکے ٹیم کو استحکام بخشا۔ شان مسعود 76 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔

چائے کے وقفے سے پانچ منٹ قبل امام الحق 93 رنز پر کیچ آؤٹ ہوکر سنچری سے محروم ہوگئے۔ سعود شکیل بھی پہلی ہی گیند پر بولر کو کیچ تھما بیٹھے۔

جنوبی افریقا کی جانب سے سینوران متھوسامی نے دو جبکہ کگیسو ربادا پرینیلان سبرائین نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

پاکستان پلیئنگ الیون:

امام الحق، عبداللہ شفیق، شان مسعود (کپتان)، بابر اعظم، سعود شکیل، محمد رضوان، سلمان آغا، حسن علی، شاہین آفریدی، نعمان علی، ساجد خان

جنوبی افریقا پلیئنگ الیون:

ٹونی ڈی زورزی، ریان رکلٹن، ویان مولڈر، ایڈن مارکرام (کپتان)، ٹرسٹان اسٹبس، ڈیوالڈ بریوس، کائل ویرین، 8 سین متھوسمی، پرینلان سبرائین، کگیسو ربادا، سائمن ہارمر


اہم خبریں
ایران کی پاک افغان کشیدگی پر ثالثی کی پیشکش، دونوں ممالک کو مذاکرات کا مشورہ
غزہ جنگ بندی برقرار، ملبہ ہٹانے کا عمل شروع، امدادی سامان سے بھرے ٹرک پہنچنا شروع ہوگئے
سندھ میں ایک ماہ کیلئے دفعہ 144 نافذ
رابطہ عالم اسلامی کے سابق سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عبداللہ بن عمر انتقال کر گئے
وزیر اعلیٰ کے پی کیلئے ن لیگ اور جے یو آئی نے امیدوار فائنل کرلیے، متفقہ امیدوار کیلئے کوششیں جاری
فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج نے افغانستان کو پسپائی پر مجبور کیا: وزیراعظم
انگور اڈہ میں پاک فوج کی بڑی پیش قدمی، افغان پوسٹوں پر قبضے کے بعد پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا
حکومت پنجاب ٹی ایل پی سے مذاکرات کرے، طاقت مسئلے کا حل نہیں، لیاقت بلوچ
پیوٹن کی نوبیل انعام کمیٹی پر تنقید، ٹرمپ کی عالمی امن کیلئے کوششوں پر تعریف کردی
نمیبیا نے واحد ٹی ٹوئنٹی میچ میں جنوبی افریقا کو اپ سیٹ شکست دے دی
غزہ میں کوئی امریکی فوجی داخل نہیں ہوگا، امریکی سینٹ کام کے سربراہ کا اعلان
پاکستان کی جوابی کارروائی میں درانی کیمپ2 مکمل تباہ، 50 سے زائد طالبان و خارجی ہلاک
پشاور میں چکن گونیا وبا کی صورت اختیار کرگیا
غزہ جنگ بندی کے اگلے ہی روز اسرائیل کے لبنان پر متعدد فضائی حملے
کراچی اور حیدرآباد میں 500 الیکٹرک بسیں چلانے کی منظوری
ڈیجیٹل معیشت کا نفاذ؛ مصنوعی ذہانت ملکی ترقی کو نئی بلندیوں تک لے جائے گی، وزیراعظم





دلچسپ و عجیب
بچوں سے زیادتی میں ملوث معروف برطانوی گلوکار جیل میں ہلاک
جسٹن ٹروڈو اور کیٹی پیری کے درمیان تعلقات کی خبروں کی تصدیق ہوگئی
دنیا کا مہنگا ترین برگر جسے پیسے کے باوجود صرف خوش قسمت افراد ہی کھاسکتے ہیں، وجہ کیا ہے؟
موت کو انتہائی قریب سے دیکھا ہے، ندا ممتاز کا سنگین واقعے کا شکار ہونے کا انکشاف
امریکی شہری ہالوین تہوار پر بہترین سجاوٹ کا عالمی ریکارڈ بنانے کا خواہاں
عرب چینل کی لائیو نشریات کے دوران اسٹوڈیو میں چوہا گھس آیا
وہ یورپی خطہ جو وہاں رہائش اختیار کرنے والے افراد کو لاکھوں روپے دے گا
کپل شرما کیرئیر کے ابتدا میں 45 سال کے لگتے تھے، لیکن ٹیلنٹ نے سب بدل دیا، سدھو
