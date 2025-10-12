تازہ تر ین
ویمنز ورلڈکپ میں نئی تاریخ رقم، آسٹریلیا نے بھارت کے خلاف 331 رنز کا ہدف عبور کرلیا

آئی سی سی ویمن ورلڈکپ میں آسٹریلوی ویمن ٹیم نے بھارت کے خلاف 331 رنز کا بڑا ہدف حاصل کرکے ون ڈے کرکٹ میں نئی تاریخ رقم کردی۔

وشاکا پٹنم کے میدان پر کھیلے گئے اس ہائی اسکورنگ مقابلے میں بھارتی بیٹنگ لائن نے ابتدا میں شاندار کارکردگی دکھائی۔ اوپنرز سمرتی مندھانا اور پراتیکا راول نے 155 رنز کی دھواں دار شراکت سے بنیاد رکھی۔

سمرتی نے 80 اور پراتیکا نے 75 رنز کی برق رفتار اننگز کھیل کر ٹیم کو مضبوط آغاز فراہم کیا۔

بعد ازاں ہرلین دیول (38)، جمائما روڈریگز (33) اور رچا گھوش (32) نے بھی اہم کردار ادا کیا۔

بھارتی ٹیم 49 ویں اوور میں 330 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ آسٹریلیا کی جانب سے انابیل سندرلینڈ نے تباہ کن بولنگ کرتے ہوئے 5 کھلاڑیوں کو پویلین واپس بھیجا۔

جواب میں آسٹریلوی اننگز کا آغاز فیبی لچفیلڈ اور کپتان ایلیسا ہیلی نے پراعتماد انداز میں کیا۔ دونوں نے پہلی وکٹ پر 85 رنز کی شراکت قائم کی۔

لچفیلڈ 40 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں، جب کہ ایلسا پیری نے 47 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہ کر ٹیم کو فتح دلائی۔

میچ کا ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آیا جب کپتان ایلیسا ہیلی نے 107 گیندوں پر 142 رنز کی شان دار اننگز کھیل کر ٹیم کو مضبوط پوزیشن میں پہنچایا۔

درمیان میں کچھ وکٹیں ضرور گریں، لیکن ایشلے گارڈنر نے 55 رنز بنا کر کپتان کا بھرپور ساتھ دیا۔

جب میچ نازک مرحلے میں داخل ہوا تو زخمی ایلسا پیری دوبارہ میدان میں آئیں اور 47 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر آسٹریلیا کو ایک اوور قبل ہی فتح دلادی۔

یہ پہلا موقع ہے کہ ویمن ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں کسی ٹیم نے 331 رنز کا ہدف کامیابی سے حاصل کیا ہو۔

آسٹریلیا کی اس شاندار کامیابی نے نئی تاریخ رقم کردی اور ویمن کرکٹ میں چیسنگ کا نیا معیار قائم کیا۔


اہم خبریں
ایران کی پاک افغان کشیدگی پر ثالثی کی پیشکش، دونوں ممالک کو مذاکرات کا مشورہ
غزہ جنگ بندی برقرار، ملبہ ہٹانے کا عمل شروع، امدادی سامان سے بھرے ٹرک پہنچنا شروع ہوگئے
سندھ میں ایک ماہ کیلئے دفعہ 144 نافذ
رابطہ عالم اسلامی کے سابق سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عبداللہ بن عمر انتقال کر گئے
وزیر اعلیٰ کے پی کیلئے ن لیگ اور جے یو آئی نے امیدوار فائنل کرلیے، متفقہ امیدوار کیلئے کوششیں جاری
فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج نے افغانستان کو پسپائی پر مجبور کیا: وزیراعظم
انگور اڈہ میں پاک فوج کی بڑی پیش قدمی، افغان پوسٹوں پر قبضے کے بعد پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا
حکومت پنجاب ٹی ایل پی سے مذاکرات کرے، طاقت مسئلے کا حل نہیں، لیاقت بلوچ
پیوٹن کی نوبیل انعام کمیٹی پر تنقید، ٹرمپ کی عالمی امن کیلئے کوششوں پر تعریف کردی
نمیبیا نے واحد ٹی ٹوئنٹی میچ میں جنوبی افریقا کو اپ سیٹ شکست دے دی
غزہ میں کوئی امریکی فوجی داخل نہیں ہوگا، امریکی سینٹ کام کے سربراہ کا اعلان
پاکستان کی جوابی کارروائی میں درانی کیمپ2 مکمل تباہ، 50 سے زائد طالبان و خارجی ہلاک
پشاور میں چکن گونیا وبا کی صورت اختیار کرگیا
غزہ جنگ بندی کے اگلے ہی روز اسرائیل کے لبنان پر متعدد فضائی حملے
کراچی اور حیدرآباد میں 500 الیکٹرک بسیں چلانے کی منظوری
ڈیجیٹل معیشت کا نفاذ؛ مصنوعی ذہانت ملکی ترقی کو نئی بلندیوں تک لے جائے گی، وزیراعظم





دلچسپ و عجیب
بچوں سے زیادتی میں ملوث معروف برطانوی گلوکار جیل میں ہلاک
جسٹن ٹروڈو اور کیٹی پیری کے درمیان تعلقات کی خبروں کی تصدیق ہوگئی
دنیا کا مہنگا ترین برگر جسے پیسے کے باوجود صرف خوش قسمت افراد ہی کھاسکتے ہیں، وجہ کیا ہے؟
موت کو انتہائی قریب سے دیکھا ہے، ندا ممتاز کا سنگین واقعے کا شکار ہونے کا انکشاف
امریکی شہری ہالوین تہوار پر بہترین سجاوٹ کا عالمی ریکارڈ بنانے کا خواہاں
عرب چینل کی لائیو نشریات کے دوران اسٹوڈیو میں چوہا گھس آیا
وہ یورپی خطہ جو وہاں رہائش اختیار کرنے والے افراد کو لاکھوں روپے دے گا
کپل شرما کیرئیر کے ابتدا میں 45 سال کے لگتے تھے، لیکن ٹیلنٹ نے سب بدل دیا، سدھو
