تمام معاملات میں آئین و قانون کی پاسداری ہوگی، گورنر خیبرپختونخوا کی پی ٹی آئی کو یقین دہانی

پاکستان تحریک انصاف نے وزیراعلی خیبرپختونخوا علی امین گنڈاپور کے استعفے کی منظوری کے لیے گورنرفیصل کریم کنڈی سے رابطہ کرلیا جس پرگورنرنے استعفے کی منظوری کے لیے آئین وقانون کی پاسداری کی یقین دہانی کرائی ہے۔
پی ٹی آئی کے پارلیمانی وفد نے گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ان کی اسلام آباد رہائش گاہ پرملاقات کی۔
وفد میں اراکین قومی اسمبلی اسد قیصر،عاطف خان،علی اصغر خان جدون،پارٹی صدرجنید اکبراورڈاکٹر امجد خان شامل تھے جبکہ ملاقات میں پیپلزپارٹی کے صوبائی صدر محمد علی شاہ باچا بھی شریک تھے۔
تحریک انصاف کے پارلیمانی وفد نے گورنر خیبرپختونخوا سے صوبہ میں وزیراعلٰی خیبرپختونخوا کے انتخابات سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ پیپلزپارٹی نے ہمیشہ جمہوری روایات کی پاسداری کی ہے، وزیراعلٰی کے انتخابات میں بھی پیپلزپارٹی سے تعاون درکار ہے۔
گورنرفیصل کریم کنڈی نے کہاکہ علی امین خان گنڈاپور کے استعفی کی منظوری میں آئین و قانون کی مکمل پاسداری کروں گا، اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت کیساتھ صوبہ کی ترقی کیلئے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔
فیصل کریم کنڈی نے کہاکہ صوبے میں پائیدار امن اور عوام کو سہولیات فراہمی کیلئے ملکر کردار ادا کرنا ہو گا، پیپلزپارٹی جمہوری روایات اور جمہوریت کی مضبوطی کی علمبردار جماعت ہے۔
واضح رہے کہ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کیلیے آج انتخاب ہوگا جس کیلیے سہیل آفریدی اور اپوزیشن کے تین اراکین کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ اپوزیشن سے پیپلزپارٹی، جمعیت علما اسلام اور ن لیگ نے اپنے اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ اُن کو 92 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ پی ٹی آئی قیادت کی ہدایت پر بیرون ملک میں مقیم 9 اراکین بھی پشاور واپس پہنچ گئے ہیں۔