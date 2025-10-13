تازہ تر ین
شوبز

دھرمیندر اکی اکیلے فارم ہاؤس پر رہنے کی خبروں پر بوبی دیول نے خاموشی توڑ دی

بالی وڈ اداکار بوبی دیول نے اپنےو الد لیجنڈری اداکار دھرمیندرا کی دو بیویوں کی رہائش گاہ سے متعلق انکشاف کیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق دھرمیندرا نے  رواں برس انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی ایک اُداس تصویر شیئر کرتے ہوئے کیپشن درج کیا  تھا کہ ’دوریاں دِلوں میں بڑھتی ہی جا رہی ہیں،  کب ملے گا چھٹکارا، ان غلط فہمیوں سے‘۔

بعد ازاں سوشل میڈیا پر افواہیں سامنے آئی تھیں کہ دھرمیندرا 2 بیویوں اور 6 بچو ں کی موجودگی کے باوجود فارم ہاؤس پر تنہا زندگی گزارہے ہیں جس کے بعد اب بوبی دیول نے خاموشی توڑتے حقیقت دنیا کو بتادی ہے۔

بوبی دیول کی گفتگو

حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران بوبی دیول نے اپنے والدین کی زندگی سے متعلق واضح کیا کہ دھرمیندرا اور پرکاش کور کھنڈالہ میں اپنے  فارم ہاؤس میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔

بوبی دیول کے مطابق میری والدہ بھی وہیں والد کے ساتھ  کھنڈالہ کے فارم ہاؤس میں رہتی ہیں، انہیں فارم ہاؤس میں رہنا اچھا لگتا ہے ، وہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، انہیں وہاں کا کھانا پسند ہے، وہاں رہنا ان کیلئے آرام دہ اور پرسکون ہے۔

دھرمیندر اکی اکیلے فارم ہاؤس پر رہنے کی خبروں پر بوبی دیول نے خاموشی توڑ دی

والد کی مبہم پوسٹ کے حوالے سے بوبی نے واضح کیا کہ ’پاپا بہت جذباتی ہیں، وہ  اظہار کرنے والی شخصیت ہیں،کبھی کبھی وہ حد سے گزر جاتے ہیں جس پر میں ان سے سوال کروں کہ انہوں نے ایسا کیوں لکھا تو کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کی پیروی کرتے ہوئے لکھتا ہوں‘ ۔

اپنی والدہ پرکاش کور سے متعلق بوبی  نے بتایا کہ’ میری والدہ لائم لائٹ سے دور رہتی ہیں، وہ ایک مضبوط عورت ہیں ایسی مضبوط عورت میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھی،   ان کا سفر بہت  مشکل تھا، وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے آئی تھیں، بعد میں انہیں ایک سپر اسٹار کی بیوی کے طور پر شہر کی زندگی سے ہم آہنگ ہونا پڑا جو کہ ہر گز آسان نہیں تھا‘۔

لیجندڑی اداکار دھرمیندرا کی دو شادیاں

یاد رہے کہ دھرمیندر انے 1954میں پرکاش کور سے شادی کی تھی جن سے ان کے 4  بچے سنی دیول، بوبی دیول، وجیتا دیول اور اجیتا دیول ہیں۔

 بعد ازاں 1979 میں دھرمیندرا  نے بالی وڈ کی ڈریم گرم ہیما مالنی سے شادی کی تھی جن سے ان کی دو بیٹیاں  آہانہ دیول اور ایشا دیول ہیں۔


اہم خبریں
ٹی ایل پی مارچ کیخلاف پولیس آپریشن، مظاہرین کی فائرنگ سے ایس ایچ او شہید، 48 اہلکار زخمی
غزہ معاہدہ؛ آج صرف جنگ کا نہیں دہشت گردی و انتہا پسندی کا بھی خاتمہ ہوا، ٹرمپ
اپوزیشن کا وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتخاب کیخلاف عدالت جانے کا اعلان
ہیکرز کا بڑا حملہ، آسٹریلوی ایئرلائن کے 57 لاکھ کسٹمرز کا ڈیٹا آن لائن لیک
ایران کا غزہ امن کانفرنس میں شرکت سے انکار، “اپنے عوام پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے”، عباس ع
راشد خان نے وسیم اکرم اور ثقلین مشتاق کا ون ڈے ریکارڈ برابر کردیا
آئی ایم ایف سے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس چھوٹ کی تجویز مسترد، 6 ارب ڈالر کا منصوبہ خطرے میں پڑگیا
فوجی کارروائی ختم نہیں ہوئی، بڑے سکیورٹی چیلنجز باقی ہیں، نیتن یاہوکی ڈھٹائی برقرار
غزہ امن معاہدہ: فلسطینی قیدیوں کے بدلے پہلے مرحلے میں 7 اسرائیلی یرغمالی رہا، ریڈ کراس کے سپرد
سہیل آفریدی نئے وزیراعلیٰ خیبر پختوا منتخب
گورنر کے پاس اعتراض لگانے یا استعفیٰ مسترد کرنےکا اختیار ہی نہیں: نعیم حیدر پنجوتھہ
گورنر پختونخوا نے علی امین کے دستخط پر اعتراض لگا کر استعفیٰ واپس کردیا
امریکی ریاست جنوبی کیرولائنا کے کلب میں فائرنگ، 4 افراد ہلاک
ایران کی پاک افغان کشیدگی پر ثالثی کی پیشکش، دونوں ممالک کو مذاکرات کا مشورہ
غزہ جنگ بندی برقرار، ملبہ ہٹانے کا عمل شروع، امدادی سامان سے بھرے ٹرک پہنچنا شروع ہوگئے
سندھ میں ایک ماہ کیلئے دفعہ 144 نافذ





دلچسپ و عجیب
بچوں سے زیادتی میں ملوث معروف برطانوی گلوکار جیل میں ہلاک
جسٹن ٹروڈو اور کیٹی پیری کے درمیان تعلقات کی خبروں کی تصدیق ہوگئی
دنیا کا مہنگا ترین برگر جسے پیسے کے باوجود صرف خوش قسمت افراد ہی کھاسکتے ہیں، وجہ کیا ہے؟
موت کو انتہائی قریب سے دیکھا ہے، ندا ممتاز کا سنگین واقعے کا شکار ہونے کا انکشاف
امریکی شہری ہالوین تہوار پر بہترین سجاوٹ کا عالمی ریکارڈ بنانے کا خواہاں
عرب چینل کی لائیو نشریات کے دوران اسٹوڈیو میں چوہا گھس آیا
وہ یورپی خطہ جو وہاں رہائش اختیار کرنے والے افراد کو لاکھوں روپے دے گا
کپل شرما کیرئیر کے ابتدا میں 45 سال کے لگتے تھے، لیکن ٹیلنٹ نے سب بدل دیا، سدھو
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain