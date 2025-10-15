دبئی کی فنانشنل کورٹ کا بھارتی بزنس مین پر 16کروڑ 87 لاکھ درہم کا جرمانہ

دبئی انٹرنیشنل فنانشل سینٹر کورٹ نے بھارتی بزنس مین بی آر شیٹی کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے 16 کروڑ 87 لاکھ درہم ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔
دبئی انٹرنیشنل فنانشل سینٹرکی مصالحتی عدالت کے جج جسٹس اینڈریو موران نے اپنے فیصلے میں کہا کہ بی آر شیٹی نے ذاتی ضمانت سے متعلق جھوٹا بیان دیا، شیٹی کی گواہی جھوٹ کا ناقابلِ یقین سلسلہ تھی۔
عدالت نے کہا کہ بی آر شیٹی نے 2018 میں بینک آف انڈیا سے 50 ملین ڈالر کے قرض کے لیے ذاتی ضمانت پر حلف کے دوران جھوٹ بولا، عدالت نے بھارتی بزنس مین بی آر شیٹی کے خلاف شواہد کو “ناقابلِ تردید” قرار دیتے ہوئے بینک آف انڈیا کو ڈی آئی ایف سی برانچ کو 16 کروڑ 78 لاکھ درہم ادائیگی کا حکم دیا ہے۔
دبئی کی عدالت نے فوری رقم ادا نہ کرنے پر بی آر شیٹی کو 9 فیصد سالانہ سود ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے، بی آر شیٹی کو ادائیگی تک روزانہ تقریباً 11 ہزار 341 ڈالر سود ادا کرنا ہوگا،
یاد رہے کہ بی آر شیٹی نے 70 کی دہائی میں اسپتال قائم کیا تھا، بی آر شیٹی کی کمپنی 2020 میں 4 ارب ڈالر کےخفیہ قرضوں کے انکشاف پر دیوالیہ ہوگئی تھی، 2020 میں بی آر شیٹی نے استعفیٰ دیا اور بھارت واپس چلے گئے تھے ۔
بی آر شیٹی کی کمپنی لندن اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ اور 10 ارب ڈالر مالیت تک پہنچی تھی، شیٹی نے 2018 میں 50 ملین ڈالر کے قرض کے لیے ذاتی ضمانت پر حلف کے دوران جھوٹ بولا، ماہرین نے بی آر شیٹی کے دستخط کے نمونوں کی تصدیق کی۔