ایوارڈز صرف جوان اداکاروں کے لیے ہوتے ہیں، صبا فیصل

سینئر اداکارہ صبا فیصل نے کہا ہے کہ پاکستانی شوبز انڈسٹری میں ایوارڈز صرف جوان اداکاروں کے لیے ہوتے ہیں، انہیں ایوارڈز کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں ماضی میں متعدد ایوارڈز مل چکے۔

صبا فیصل نے حال ہی میں مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔

 انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی عمر کبھی نہیں چھپاتیں، وہ اپنی عمر کو قبول کرکے آگے بڑھ رہی ہیں اور وہ اس وقت زندگی کے سب سے بہترین دور میں ہے، وہ پہلی بار مزے کی زندگی گزار رہی ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ماں کے کردار سے ہی شوبز میں انٹری کی تھی اور آج تک ماں اور ساس کا کردار ادا کرتی آ رہی ہیں، وہ جن ہیروز کی ماں بنی تھیں، وہ ہیروز بھی نظر نہیں آتے لیکن وہ ابھی تک ماں بنتی آ رہی ہیں۔

صبا فیصل نے یہ انکشاف بھی کیا کہ وہ 6 سے 7 سال تک شدید کمر کے درد میں مبتلا رہیں، ہر روز ڈاکٹرز کے پاس جاتی تھیں، ان کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ تھا لیکن انہوں نے مسلسل ورزش کرکے، بہتر طرز زندگی گزار کر اپنی بیماری ختم کی۔

ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کبھی اپنی فٹنیس کا خیال نہیں رکھا، البتہ 45 سال کی عمر کے بعد جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کا وزن بڑھنے لگا ہے تو انہوں نے اپنا ڈائٹ پلان ترتیب دیا۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ ان کا وزن اتنا بڑھ چکا تھا کہ ساڑھی پہنتے وقت شولڈرز اور گردن کے پیچھے کا گوشت نظر آتا تھا، جس پر انہیں شرمندگی بھی ہوتی تھی۔

پروگرام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی شوبز انڈسٹری کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں سے ایک حصہ ایوارڈز کے لیے ہوتا ہے، دوسرا حصے میں سوشل میڈیا پر چھائے رہنے والے اداکار ہوتے ہیں اور تیسرے حصے میں وہ اداکار شامل ہیں جو حقیقی اداکار اور کام کرنے والے ہوتے ہیں۔

صبا فیصل کے مطابق ان کےلیے سوشل میڈیا انتہائی اہم ہے لیکن وہ شوبز کے تیسرے حصے میں آتی ہیں، وہ کام کرنے والی ہیں اور اپنے کام کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔

ان کا کا کہنا تھا کہ انہیں سوشل میڈیا اور ایوارڈز والے اداکاروں کی طرح کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ وہ کون ہیں، ان کا نام سنتے ہی ہر کوئی انہیں پہچان جاتا ہے۔

اداکارہ نے ایوارڈز پر بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایوارڈز کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس پاکستان ٹیلی وژن (پی ٹی وی) کے دور کے ایوارڈز موجود ہیں، جن کی اہمیت بھی ہوتی تھی۔

انہوں نے کہا کہ جن اداکاروں، اداکاراؤں و ہدایت کاروں کو ایوارڈز مل رہے ہیں، ان ڈراموں میں سب سے بہترین کام ان کا تھا لیکن ایوارڈز دوسروں کو مل رہے ہیں۔

صبا فیصل کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایوارڈز عمر کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، خصوصی طور پر جوان اداکاروں کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں۔


