پاکستانی مردوں کی اکثریت بے وفا ہے، شادی غیر ملکی سے کروں گی: سعیدہ امتیاز

پاکستانی اداکارہ سعیدہ امتیاز نے کہا ہےکہ ان کے خیال میں پاکستانی مردوں کی اکثریت بے وفا ہے وہ شادی کسی غیر ملکی سے کریں گی۔
اداکارہ سعیدہ امتیاز حال ہی میں ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں شریک ہوئیں جس دوران انہوں نے اپنے مستقبل کے شریک حیات سے متعلق خیالات اور مردوں کے غیر ازدواجی تعلقات پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔
اداکارہ سعیدہ امتیاز نے کہا کہ ’میرے نزدیک ارینج میرج ڈراؤنی ہے، شادی کیلئے 2 لوگوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے‘۔
سعیدہ امتیاز نے اپنی شادی سے متعلق سوال پر جواباً کہا کہ ’میں لو پلس ارینج میرج کروں گی، میری خواہش ہے کہ میری شادی پاکستانی مرد سے نہ ہو اس کے بجائے غیر ملکی شخص سے ہو‘۔
سعیدہ امتیاز نے غیر ملکی شخص سے شادی کی خواہش کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ ’ پاکستانی مردوں کی اکثریت بے وفا ہے، اس کے برعکس دوسرے ممالک کے مر دحضرات میں بے وفائی کم پائی جاتی ہے، میرے بھائی اور بہنیں نیویارک میں رہتے ہیں، وہاں مردوں کو ایک شادی کے ساتھ دوسری شادی کی اجازت نہیں‘۔
اداکارہ کا کہنا تھا کہ ’میں نے ایسی بھی کہانیاں سنی ہیں جہاں ایک بہن نے اپنی ہی بہن کے منگیتر سے شادی کرلی لہٰذا لڑکیوں کو شادی شدہ مردوں کے بجائے کنوارے لڑکوں سے تعلقات استوار کرنے چاہئیں تاکہ کسی دوسری لڑکی کا گھر نہ خراب ہو ۔
اگر کوئی شادی شدہ مرد اداکارہ کو پیغام بھیجے تو وہ کیا کرتی ہیں؟
اس حوالے سے اداکارہ نے اپنی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ’ اگر کوئی شادی شدہ مرد مجھے میسیجز بھیجے تو میرا ان کو یہی جواب ہوتا ہے کہ میں ان پیغامات کے اسکرین شاٹس آپ کی بیگم کو بھیج دوں گی اس کے بعد وہ مرد حضرات ڈر جاتے ہیں‘۔