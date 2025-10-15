بھارت نے روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے مجھے روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ خوش نہیں تھا کہ بھارت روس سے تیل خریدے، مگر اب معاملہ طے ہوگیا ہے۔
اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چین کے ساتھ تجارتی جنگ جاری ہے۔ چاہتے ہیں حماس غیر مسلح ہو، حماس کو غیرمسلح کرنے کے لیے امریکی فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ بھی ختم کرنے کی کوشش کررہے ہیں، اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے مجھے کہا کہ آپ نے لاکھوں زندگیاں بچائی ہیں، بھارت اور پاکستان جوہری جنگ کے بہت قریب تھے، پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے تھے۔