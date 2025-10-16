تازہ تر ین
انٹر نیشنل

پابندیوں سے متعلق نئی پالیسی نامنظور، صحافیوں نے پینٹاگون میں دفتر خالی کردیے

امریکا میں 30 سے زائد نیوز  اداروں نے پینٹاگون کی نئی میڈیا پالیسی پر دستخط سے انکار کردیا۔

درجنوں صحافیوں نے امریکی محکمہ دفاع میں اپنے دفاتر خالی کردیے، پینٹاگون کاپریس ایریا بھی  سنسان ہو گیا۔

میڈیا اداروں نے نئی پالیسی کو  آزادی صحافت اور  آزادانہ رپورٹنگ کے لیے خطرہ قرار دیدیا۔ ایک بیان میں کہا کہ پابندیاں امریکی فوج کی رپورٹنگ کرنے سے نہیں روک سکتیں۔ پینٹاگون پریس ایسوسی ایشن نے اسے صحافتی آزادی کے لیے سیاہ دن قرار دیا ہے۔

دوسری جانب  پینٹا گون کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ  نئی میڈیا پالیسی قومی سلامتی کے مفاد میں ہے۔

یاد رہے کہ پینٹاگون نے میڈیا کو حساس مواد شائع نہ کرنے کا حلف نامہ دینے کا پابند کیا تھا ، تاہم بعد میں حلف نامے کی جگہ Acknowledge کرنے کے  الفاظ ہدایت کا حصہ بنائے گئے۔

گزشتہ روز بھی اے بی سی، سی بی ایس، سی این این، این بی سی اور فاکس نیوز نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا  جو سی این این کمیونیکیشن کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیا گیا۔

ان اداروں کا کہنا تھا کہ یہ نئے تقاضے صحافیوں کی ملک اور دنیا کو  اہم قومی سلامتی کے مسائل کے بارے میں باخبر رکھنے کی صلاحیت کو محدود کر دیں گے۔


اہم خبریں
دلچسپ و عجیب
