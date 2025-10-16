کراچی،افغان بستی میں آپریشن ،300 سے زائد غیرقانونی مکانات اور دکانیں مسمار

کراچی کے علاقے ناردرن بائی پاس پرافغان بستی میں آپریشن کے دوران 300 سے زائدغیرقانونی مکانات اور دکانیں مسمار کر دی گئیں۔
ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ کا کہنا ہے کہ ناردرن بائی پاس پر افغان بستی میں پولیس نے آج کا آپریشن مکمل کرلیا ہے ، آپریشن کے دوران 300 سے زائد غیر قانونی مکانات اور دکانوں کو مسمار کیا گیا۔پولیس کو کچھ مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن ہم اپنا ٹاسک پورا کریں گے۔آپریشن کے دوران متعد افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ، کل صبح دوبارہ آپریشن شروع کیا جائے گا ، آپریشن کچھ روز تک جاری رہے گا۔افغان بستی میں 24 گھنٹے پولیس کی نفری تعینات رہے گی ، ڈی آئی جی ویسٹ کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی سرکاری اراضی پر قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔
