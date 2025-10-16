تازہ تر ین
انٹر نیشنل

مودی سرکار کے زخم تازہ ہو گئے، ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرنے کا پھر ذکر کر دیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران انکشاف کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک موقع پر ایٹمی جنگ چھڑنے والی تھی، جسے انہوں نے اپنی سفارتی کوششوں سے روکا۔

ٹرمپ نے بھارت کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے تھے اور وزیراعظم شہباز شریف نے مجھے کہا کہ آپ نے لاکھوں زندگیاں بچا لیں۔

ٹرمپ نے کہا کہ وہ دنیا بھر میں اب تک 8 جنگیں رکوا چکے ہیں اور ان میں سے کئی جنگیں بظاہر معمولی اختلافات سے شروع ہونے جا رہی تھیں لیکن نتائج تباہ کن ہو سکتے تھے۔

ان کے بقول بھارت اور پاکستان جیسے جوہری طاقتوں کے درمیان ممکنہ جنگ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے گفتگو کے دوران بھارت پر بھی تنقید کی اور انکشاف کیا کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔

ٹرمپ نے کہا کہ میں خوش نہیں تھا کہ بھارت روس سے تیل خرید رہا ہے مگر اب یہ معاملہ طے ہو چکا ہے۔

امریکی صدر نے مشرق وسطیٰ کے حالات پر بھی گفتگو کی اور کہا کہ اگر حماس جنگ بندی کے معاہدے پر عمل نہ کرے تو اسے غیر مسلح کرنا ہوگا۔

ان کا کہنا تھا کہ اس مقصد کے لیے امریکی فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی، حماس کو ایران کی حمایت حاصل تھی لیکن اب اس نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔

ٹرمپ نے کہا کہ وہ یوکرین جنگ کے خاتمے کی کوششیں جاری رکھیں گے اور چین کے ساتھ جاری تجارتی جنگ کو امریکی مفادات کے مطابق منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیڈن انتظامیہ پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ محکمہ انصاف نے ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کیں۔

ان کا دعویٰ تھا کہ میرے بیٹے ایرک ٹرمپ کو بار بار تحقیقات کے لیے سمن کیا گیا اسپیکر نینسی پلوسی تو میرے بیٹے کو عمر قید کی سزا دینا چاہتی تھیں۔

ٹرمپ نے کہا کہ ٹیرف کے دفاع میں سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑ رہے ہیں کیونکہ یہ امریکی سلامتی کے لیے نہایت اہم ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ 6 جنگوں کو صرف ٹیرف لگا کر روک چکے ہیں۔


اہم خبریں
پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ، احتجاج، جلسے، دھرنوں پر پابندی عائد
کراچی،افغان بستی میں آپریشن ،300 سے زائد غیرقانونی مکانات اور دکانیں مسمار
پشاور ہائیکورٹ نے سہیل آفریدی کو 18 نومبر تک حفاظتی ضمانت دیدی
پنجاب حکومت کا افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ
ٹرمپ کا چین کے ساتھ تجارتی معاملات ختم کرنے پر غور، وجہ کیا بنی؟
پنجاب بھر میں ہوٹلوں، باربی کیو مقامات کے خلاف سخت کارروائی کا حکم
وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا نے صنم جاوید کے گرفتاری کا نوٹس لے لیا
پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کے ساتھ آئندہ 48 گھنٹوں کے لیے عارضی جنگ بندی پر اتفاق ہوگیا ہے۔
صدر آصف زرداری سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات،سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ
ملک کی بگڑتی معاشی صورتحال، نئی سیاسی جماعت میدان میں آگئی
لاہور ٹیسٹ: پاکستان نے جنوبی افریقا کو شکست دیکر سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل کرلی
دنیا بھارت کو سرحد پار دہشتگردی اور علاقائی عدم استحکام کا مرکز تسلیم کرتی ہے، آئی ایس پی آر
انڈونیشین صدر نے ٹرمپ سے کیا درخواست کی؟ دونوں رہنماؤں کی گفتگو ہاٹ مائیک میں ریکارڈ
پاک فوج نے اسپن بولدک میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے حملوں کو ناکام بنادیا، 20 طالبان ہلاک
پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی انتقال کر گئے
آکسفورڈ میں ویڈ پینے کے بعد طالبان حملے کی یاد تازہ ہوگئی، ملالہ یوسفزئی





دلچسپ و عجیب
زوبین گارگ کے مداحوں کا ملزمان پر حملہ، پولیس کی گاڑیاں نذرِ آتش
ریموٹ کنٹرول کار کی مدد سے زیرِ زمین پھنسی بلی کو نکال لیا گیا
طلاق کا جشن: ماں نے بیٹے کو دودھ سے غسل دے دیا، ویڈیو وائرل
ایک ہی وقت میں 17 عورتوں سے عشق لڑانے والا پادری پکڑا گیا
کیرئیر بنانا مشکل تھا میرے علاوہ انڈسٹری میں کوئی اور گاؤں سے نہیں آیا، کنگنا رناوت
برطانوی گدھے کا نام گنیز ورلڈ ریکارڈ میں درج، ایسا کیا خاص ہے؟
جن لوگوں کی کبھی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، ایسے افراد سے متعلق عجیب و غریب نظریہ
سنجے اور کرشمہ کپور کے بچوں نے والد کے وصیت نامے کو جعلی قرار دے دیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain