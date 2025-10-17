تازہ تر ین
انٹر نیشنل

معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو غزہ میں گھس کر حماس کا خاتمہ کریں گے : ٹرمپ کی نئی وارننگ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار   پھر  فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے خلاف بڑی کارروائی کی دھمکی دیدی۔

امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں خبردار کیاکہ حماس غزہ میں قتل عام بند کرے ورنہ امریکا کے پاس وہاں جاکر  حماس کے خاتمے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا۔

صدر ٹرمپ نے کہا کہ  اگر حماس غزہ میں لوگوں کا قتل عام جاری رکھتی ہے تو غزہ میں گھس کر حماس کا خاتمہ کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ میں حماس کی جانب سے لوگوں کا قتل عام روکنا مصر میں طے شدہ معاہدے کا حصہ تھا۔

عرب میڈیا کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے واضح نہیں کیا کہ انہوں نے حماس کو کس قتل عام کے حوالے سے دھمکی دی اور  نا ہی اسکی کوئی تفصیل جاری کی ہے۔

یاد رہے کہ امریکا اور اسرائیل کی جانب سے گزشتہ کئی روز سے حماس کو خبردار کیا جارہا ہے کہ وہ مصر میں ہونے والے غزہ امن معاہدے پر عمل کریں، دونوں ممالک نے وارننگ دی ہے کہ معاہدے  پر عمل نہ کرنے کی صورت میں وہ حماس کا خاتمہ کردیں گے۔

دوسری جانب مزاحمتی تنظیم نے واضح کیا ہےکہ وہ امن معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہی اور ٹرمپ کے منصوبے کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔


اہم خبریں
پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ، احتجاج، جلسے، دھرنوں پر پابندی عائد
کراچی،افغان بستی میں آپریشن ،300 سے زائد غیرقانونی مکانات اور دکانیں مسمار
پشاور ہائیکورٹ نے سہیل آفریدی کو 18 نومبر تک حفاظتی ضمانت دیدی
پنجاب حکومت کا افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ
ٹرمپ کا چین کے ساتھ تجارتی معاملات ختم کرنے پر غور، وجہ کیا بنی؟
پنجاب بھر میں ہوٹلوں، باربی کیو مقامات کے خلاف سخت کارروائی کا حکم
وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا نے صنم جاوید کے گرفتاری کا نوٹس لے لیا
پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کے ساتھ آئندہ 48 گھنٹوں کے لیے عارضی جنگ بندی پر اتفاق ہوگیا ہے۔
صدر آصف زرداری سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات،سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ
ملک کی بگڑتی معاشی صورتحال، نئی سیاسی جماعت میدان میں آگئی
لاہور ٹیسٹ: پاکستان نے جنوبی افریقا کو شکست دیکر سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل کرلی
دنیا بھارت کو سرحد پار دہشتگردی اور علاقائی عدم استحکام کا مرکز تسلیم کرتی ہے، آئی ایس پی آر
انڈونیشین صدر نے ٹرمپ سے کیا درخواست کی؟ دونوں رہنماؤں کی گفتگو ہاٹ مائیک میں ریکارڈ
پاک فوج نے اسپن بولدک میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے حملوں کو ناکام بنادیا، 20 طالبان ہلاک
پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی انتقال کر گئے
آکسفورڈ میں ویڈ پینے کے بعد طالبان حملے کی یاد تازہ ہوگئی، ملالہ یوسفزئی





دلچسپ و عجیب
امریکا: چیٹ جی پی ٹی نے خاتون کو ایک لاکھ ڈالر جتوا دیے
زوبین گارگ کے مداحوں کا ملزمان پر حملہ، پولیس کی گاڑیاں نذرِ آتش
ریموٹ کنٹرول کار کی مدد سے زیرِ زمین پھنسی بلی کو نکال لیا گیا
طلاق کا جشن: ماں نے بیٹے کو دودھ سے غسل دے دیا، ویڈیو وائرل
ایک ہی وقت میں 17 عورتوں سے عشق لڑانے والا پادری پکڑا گیا
کیرئیر بنانا مشکل تھا میرے علاوہ انڈسٹری میں کوئی اور گاؤں سے نہیں آیا، کنگنا رناوت
برطانوی گدھے کا نام گنیز ورلڈ ریکارڈ میں درج، ایسا کیا خاص ہے؟
جن لوگوں کی کبھی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، ایسے افراد سے متعلق عجیب و غریب نظریہ
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain