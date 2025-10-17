ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر قومی سلامتی جان بولٹن پر فرد جرم عائد کردی گئی

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن پر فردِ جرم عائد کر دی گئی۔
امریکی میڈیا کے مطابق جان بولٹن پر خفیہ دفاعی معلومات منتقل کرنےکا الزام ہے، اس حوالے سے امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ جان بولٹن نےحساس دستاویزات ذاتی ای میل اور چیٹ ایپس پر بھیجیں۔
رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا کہ 2021 میں ایرانی حکومت سے منسلک ہیکرز نے جان بولٹن کے ای میل اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر کے ان حساس معلومات کو چُرایا۔
ایف بی آئی کے مطابق بولٹن کے نمائندے نے اس وقت بتایا تھا کہ ان کا ای میل اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے، تاہم انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ اکاؤنٹ میں خفیہ سرکاری معلومات بھی موجود تھیں۔
دوسری جانب جان بولٹن نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان پر عائد مقدمہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے۔
یاد رہے کہ جان بولٹن 2018 سے 2019 تک صدر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر رہے، تاہم پالیسی اختلافات کے باعث انہوں نے عہدہ چھوڑ دیا تھا۔