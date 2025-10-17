تازہ تر ین
امریکاکے شدید دباؤ کے بعد بھارت نے روس سے تیل کی خریداری 50 فیصد کم کردی

امریکا کے شدید دباؤ  اور بھاری ٹیرف کے بعد بھارت نے روس سے تیل کی خریداری کم کردی۔

وائٹ ہاؤس حکام نے برطانوی خبررساں ادارے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بھارت نے روس سے تیل کی خریداری 50 فیصد کم کردی ہے۔

وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا تھا کہ امریکا اور  بھارت کے درمیان تجارتی مذاکرات تعمیری اور  مفید رہے، مذاکرات کے نتیجے میں بھارتی ریفائنریوں نے روس سے تیل کی درآمدات میں پہلے ہی سے 50 فیصد کمی کردی ہیں۔

بھارت مستقبل میں مکمل طور  پر روس سے تیل کی خریدار ی روکےگا یا نہیں، اس حوالے سے امریکی حکام نے مزید تفصیلات سے  آگاہ نہیں کیا۔

تاہم برطانوی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ بھارتی ریفائنریاں روسی تیل پر  انحصار ختم کرنے کی تیاری کر رہی ہیں اور  خریداری میں مرحلہ وار کمی دسمبر سے ممکن ہے۔

یاد رہےکہ گزشتہ روز امریکی صدر نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے انہیں روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔

صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری پر خوش نہیں تھے مگر اب یہ معاملہ طے ہوگیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ بھارت فوری طور پر روس سے تیل کی خریداری نہیں روک سکتا لیکن جلد ہی روک دے گا۔

دوسری جانب بھارت کی وزارت خارجہ نے بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری روکنے کے حوالے سے مودی اور ٹرمپ کے درمیان بات چیت کی تردید کردی۔


