ناران میں جنات ہیں، میرےکمرےکا دروازہ خود بخود بندکھل رہا تھا : اداکارہ حراکا دعویٰ

پاکستانی اداکارہ  حرا سومرو نے  ناران میں  جنات کی موجودگی کا دعویٰ کیا ہے۔

حال ہی میں اداکارہ حرا سومرو  ایک نجی پوڈکاسٹ میں شریک ہوئیں جس دوران اداکارہ نے مختلف اور دلچسپ موضوعات پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔

دوران شو اداکارہ نے میزبان کے سوال پر   قسم کھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ  ’ناران میں جنات موجود ہیں،  میرا 100 فیصد یقین ہے کہ ناران میں جنات  ہوتے ہیں اور  وہ علاقہ بھاری ہے’۔

اداکارہ نے مداحوں کو بتاتے ہوئے کہا کہ’اگر آپ کو ناران کے کسی ہوٹل میں کبھی کہیں عجیب وغریب چیزیں محسوس ہوں تو آپ غلط نہیں ہیں‘۔

دوران گفتگو حرا سومرو  نے ناران میں ہوٹل کا نام لیے بتائے بغیر  اپنا تجربہ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ’ میں جب ناران میں ایک ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھیں تو اس دوران  وہاں کا  دروازہ بار بار کھل رہا تھا اور بار بار بند ہو رہا تھا‘۔

اداکارہ کے مطابق ’ناران کے ہوٹلز میں پنکھے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہاں ہر آواز باآسانی سنی جا سکتی ہے، 2  مرتبہ میرے ہوٹل کے  واش روم میں فلیش بھی ہوا  جس کی مجھے باقاعدہ آواز سنائی دی‘۔


