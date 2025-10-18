تازہ تر ین
پاکستان

حکومت پنجاب نے پہلے سے ذبح شدہ مرغی کے گوشت کی فروخت پر پابندی عائد کر دی

راولپنڈی : پنجاب فوڈ اتھارٹی کے عملے نے مضر صحت مرغیوں کا گوشت بیچنے والوں کیخلاف کارروائی کرتے ہوئے ناقص گوشت تلف کردیا۔ وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کی زیرنگرانی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے گزشتہ روز باغ سرداراں کی مرغی منڈی میں 29 گاڑیوں میں لائی گئی 25ہزار کلو مرغیوں کی چیکنگ کی اس دوران 2ہزار کلو کم وزن، بیمار اور لاغر مرغیوں کو تلف کرتے ہوئے ملزمان کو 50 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ مرغی کے گوشت کی فروخت میں کم وزن مرغیوں کا استعمال ممنوع ہے ۔صارفین پہلے سے ذبح شدہ مرغیوں کے گوشت کی خریداری سے پرہیز کریں ۔انہوں نے مرغی منڈیوں میں میٹ سیفٹی ٹیموں کو چیکنگ مزید سخت کرنے کی ہدایت کی، ان کا کہنا تھا کہ عوام کی صحت سے کھیلنے والے قانون اور انسانیت کے مجرم ہیں ایسے لوگوں سے کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی۔

اہم خبریں
پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان دوحا میں اہم مذاکرات آج ہوں گے
آزاد کشمیر حکومت شدید بحران کا شکار ،وزراء کی حکومت سے راہیں جدااورمستعفی
روس اور امریکا کو 112 کلومیٹر طویل ’پیوٹن-ٹرمپ سرنگ‘ سے جوڑنے کی تجویز
امریکا اور چین اگلے ہفتے نئے تجارتی مذاکرات پر متفق، محصولات کی جنگ ٹالنے کی کوشش
افغانستان بھی بھارت کے نقش قدم پر چل نکلا، پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے سے انکار
شعیب ملک نے فکسنگ کے الزامات کی تردید کر دی،بھارتی میڈیا کا پراپیگینڈا ناکام
دشمن کی ہر پراکسی کو خاک میں ملادیاجائےگا، اسلام کی غلط تشریح کرنےوالےدہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکیں گے، فیلڈ
افغانستان میں لاشوں کی بےحرمتی اور تشدد کے واقعات ناقابلِ قبول اور انسانیت سوز ہیں: دفتر خارجہ
سکیورٹی خدشات: اورنج لائن ٹرین اور لاہور میٹرو سروس کا روٹ محدود کردیا گیا
پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دیدی
سعودی عرب امریکا کیساتھ دفاعی معاہدے پر بات چیت کر رہا ہے: فنانشل ٹائمز
سندھ: ڈھرکی سے تیل اور گیس کے ذخائر دریافت
انسداد دہشتگردی عدالت کا علیمہ خان کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم
میرعلی میں سیکیورٹی فورسز پر خودکش حملے کی کوشش ناکام، 4خوارجی جہنم واصل
ایرانی صدر کی اصفہان میں سائیکل کی سواری، ویڈیو وائرل
پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ، احتجاج، جلسے، دھرنوں پر پابندی عائد





دلچسپ و عجیب
ماں نے صفائی کیلئے کیوں ڈانٹا؟ لڑکی غصے میں موبائل ٹاور پر چڑھ گئی
اے آئی پر ’معجزاتی دعائیں‘تخلیق کرکے لوگوں کو بیچنے والا گروہ گرفتار
امریکا: چیٹ جی پی ٹی نے خاتون کو ایک لاکھ ڈالر جتوا دیے
زوبین گارگ کے مداحوں کا ملزمان پر حملہ، پولیس کی گاڑیاں نذرِ آتش
ریموٹ کنٹرول کار کی مدد سے زیرِ زمین پھنسی بلی کو نکال لیا گیا
طلاق کا جشن: ماں نے بیٹے کو دودھ سے غسل دے دیا، ویڈیو وائرل
ایک ہی وقت میں 17 عورتوں سے عشق لڑانے والا پادری پکڑا گیا
کیرئیر بنانا مشکل تھا میرے علاوہ انڈسٹری میں کوئی اور گاؤں سے نہیں آیا، کنگنا رناوت
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain