تازہ تر ین
شوبز

فلم ’دنگل‘ میں عامر خان کے ساتھ آنیوالی زائرہ وسیم نے اچانک نکاح کرلیا، تصاویر بھی جاری

6 سال قبل  بالی وڈ کو خیر باد کہنے والی سابقہ اداکارہ زائرہ وسیم نے نکاح کا اعلان کرتے ہوئے مداحوں کو حیران کردیا۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر زائرہ وسیم نے اپنا اور شوہر کا چہرہ ظاہر نہ کرتے ہوئےنکاح کی تصاویر شیئر کیں۔

تصاویر میں زائرہ وسیم کو سرخ رنگ پر گولڈن کڑھائی والے عروسی لباس جب کہ ان کے شوہر کو آف وائٹ کلر کے قمیض شلوار پر ہم رنگ شال ڈالے چاند کو تکتے دیکھا جاسکتا ہے۔

دوسری تصویر میں زائرہ وسیم کو مہندی لگے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

سابقہ اداکارہ کی پوسٹ کے کیپشن میں ’ قبول ہے‘ درج کیا گیا ہے تاہم زائرہ وسیم  کی پوسٹ میں ان کے شوہر کے حوالے سے کوئی معلومات حتیٰ کہ شوہر کانام بھی درج نہیں کیا گیا ہے۔

سوشل میڈیا پر  زائرہ وسیم کی تصاویر تیزی سے وائرل ہورہی ہیں  جس کے بعد ان  کی زندگی کے نئے آغاز پر   مداحوں کی جانب سے نیک تمناؤں کا اظہار  کیا جارہا ہے۔

واضح رہے کہ سپر ہٹ فلم ’دنگل‘ سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والی چائلڈ اسٹار زائرہ وسیم نے 2019 میں مذہبی بنیادوں پر فلم انڈسٹری کو خیر باد کہہ دیا تھا۔

سوشل میڈیا پر اپنی طویل پوسٹ میں زائرہ وسیم  نے بالی وڈ کو خیرباد کہنے کی وجہ بتاتے ہوئے لکھا  تھا کہ فلمی کیرئیر میں عزت اور شہرت ملی ہے لیکن اس کی وجہ سے مذہب سے دور ہورہی تھی،  ان کی زندگی سے برکت ختم ہورہی تھی۔

براہ کرم انتظار کریں… آپ کو اگلے صفحے پر بھیجا جا رہا ہے۔


اہم خبریں
ٹی ایل پی کے گرفتار کارکنان و قائدین کو رہا اور سیل کی گئی مساجد دوبارہ کھولی جائیں، تنظیمات اہل سنت
سابق سینیٹر مشتاق احمد اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل ہوگئے
پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان دوحا میں اہم مذاکرات آج ہوں گے
آزاد کشمیر حکومت شدید بحران کا شکار ،وزراء کی حکومت سے راہیں جدااورمستعفی
روس اور امریکا کو 112 کلومیٹر طویل ’پیوٹن-ٹرمپ سرنگ‘ سے جوڑنے کی تجویز
امریکا اور چین اگلے ہفتے نئے تجارتی مذاکرات پر متفق، محصولات کی جنگ ٹالنے کی کوشش
افغانستان بھی بھارت کے نقش قدم پر چل نکلا، پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے سے انکار
شعیب ملک نے فکسنگ کے الزامات کی تردید کر دی،بھارتی میڈیا کا پراپیگینڈا ناکام
دشمن کی ہر پراکسی کو خاک میں ملادیاجائےگا، اسلام کی غلط تشریح کرنےوالےدہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکیں گے، فیلڈ
افغانستان میں لاشوں کی بےحرمتی اور تشدد کے واقعات ناقابلِ قبول اور انسانیت سوز ہیں: دفتر خارجہ
سکیورٹی خدشات: اورنج لائن ٹرین اور لاہور میٹرو سروس کا روٹ محدود کردیا گیا
پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دیدی
سعودی عرب امریکا کیساتھ دفاعی معاہدے پر بات چیت کر رہا ہے: فنانشل ٹائمز
سندھ: ڈھرکی سے تیل اور گیس کے ذخائر دریافت
انسداد دہشتگردی عدالت کا علیمہ خان کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم
میرعلی میں سیکیورٹی فورسز پر خودکش حملے کی کوشش ناکام، 4خوارجی جہنم واصل





دلچسپ و عجیب
ماں نے صفائی کیلئے کیوں ڈانٹا؟ لڑکی غصے میں موبائل ٹاور پر چڑھ گئی
اے آئی پر ’معجزاتی دعائیں‘تخلیق کرکے لوگوں کو بیچنے والا گروہ گرفتار
امریکا: چیٹ جی پی ٹی نے خاتون کو ایک لاکھ ڈالر جتوا دیے
زوبین گارگ کے مداحوں کا ملزمان پر حملہ، پولیس کی گاڑیاں نذرِ آتش
ریموٹ کنٹرول کار کی مدد سے زیرِ زمین پھنسی بلی کو نکال لیا گیا
طلاق کا جشن: ماں نے بیٹے کو دودھ سے غسل دے دیا، ویڈیو وائرل
ایک ہی وقت میں 17 عورتوں سے عشق لڑانے والا پادری پکڑا گیا
کیرئیر بنانا مشکل تھا میرے علاوہ انڈسٹری میں کوئی اور گاؤں سے نہیں آیا، کنگنا رناوت
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain