تازہ تر ین
کھیل

پاکستان میں شیڈول سہ ملکی سیریز سے افغانستان دستبردار، زمبابوےنے دعوت قبول کرلی

لاہور: افغانستان کرکٹ  بورڈ کی جانب سے پاکستان  میں ہونے  والی سہ ملکی ٹی ٹوئنٹی سیریز سے دستبرداری کے بعد  زمبابوے کرکٹ   نے پاکستان کرکٹ بورڈ ( پی سی بی)کی دعوت قبول کرلی۔

افغانستان کرکٹ بورڈ نے نومبر میں پاکستان میں شیڈول  سہہ ملکی سیریز  میں شرکت سے انکار کیا تھا۔

تین ملکی سیریز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائےگی جس میں پاکستان اور سری لنکا کے ساتھ افغانستان بھی شامل تھا تاہم افغانستان کے انکار کے بعد پی سی بی نے زمبابوے سے رابطہ کیا  اور سیریز  میں شرکت کی دعوت دی جو قبول کرلی گئی۔

پی سی بی کے مطابق سہہ ملکی سیریز اپنےشیڈول کےمطابق ہوگی۔  افتتاحی میچ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 17 نومبر کو  راولپنڈی میں کھیلا جائےگا جب کہ زمبابوے  اور  سری لنکا کا میچ 19 نومبرکو ہوگا۔

براہ کرم انتظار کریں… آپ کو اگلے صفحے پر بھیجا جا رہا ہے۔


اہم خبریں
ٹی ایل پی کے گرفتار کارکنان و قائدین کو رہا اور سیل کی گئی مساجد دوبارہ کھولی جائیں، تنظیمات اہل سنت
سابق سینیٹر مشتاق احمد اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل ہوگئے
پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان دوحا میں اہم مذاکرات آج ہوں گے
آزاد کشمیر حکومت شدید بحران کا شکار ،وزراء کی حکومت سے راہیں جدااورمستعفی
روس اور امریکا کو 112 کلومیٹر طویل ’پیوٹن-ٹرمپ سرنگ‘ سے جوڑنے کی تجویز
امریکا اور چین اگلے ہفتے نئے تجارتی مذاکرات پر متفق، محصولات کی جنگ ٹالنے کی کوشش
افغانستان بھی بھارت کے نقش قدم پر چل نکلا، پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے سے انکار
شعیب ملک نے فکسنگ کے الزامات کی تردید کر دی،بھارتی میڈیا کا پراپیگینڈا ناکام
دشمن کی ہر پراکسی کو خاک میں ملادیاجائےگا، اسلام کی غلط تشریح کرنےوالےدہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکیں گے، فیلڈ
افغانستان میں لاشوں کی بےحرمتی اور تشدد کے واقعات ناقابلِ قبول اور انسانیت سوز ہیں: دفتر خارجہ
سکیورٹی خدشات: اورنج لائن ٹرین اور لاہور میٹرو سروس کا روٹ محدود کردیا گیا
پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دیدی
سعودی عرب امریکا کیساتھ دفاعی معاہدے پر بات چیت کر رہا ہے: فنانشل ٹائمز
سندھ: ڈھرکی سے تیل اور گیس کے ذخائر دریافت
انسداد دہشتگردی عدالت کا علیمہ خان کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم
میرعلی میں سیکیورٹی فورسز پر خودکش حملے کی کوشش ناکام، 4خوارجی جہنم واصل





دلچسپ و عجیب
ماں نے صفائی کیلئے کیوں ڈانٹا؟ لڑکی غصے میں موبائل ٹاور پر چڑھ گئی
اے آئی پر ’معجزاتی دعائیں‘تخلیق کرکے لوگوں کو بیچنے والا گروہ گرفتار
امریکا: چیٹ جی پی ٹی نے خاتون کو ایک لاکھ ڈالر جتوا دیے
زوبین گارگ کے مداحوں کا ملزمان پر حملہ، پولیس کی گاڑیاں نذرِ آتش
ریموٹ کنٹرول کار کی مدد سے زیرِ زمین پھنسی بلی کو نکال لیا گیا
طلاق کا جشن: ماں نے بیٹے کو دودھ سے غسل دے دیا، ویڈیو وائرل
ایک ہی وقت میں 17 عورتوں سے عشق لڑانے والا پادری پکڑا گیا
کیرئیر بنانا مشکل تھا میرے علاوہ انڈسٹری میں کوئی اور گاؤں سے نہیں آیا، کنگنا رناوت
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain