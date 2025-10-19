تازہ تر ین
اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

پاکستانی شوبز انڈسٹری کی اُبھرتی ہوئی اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔

تھیٹر سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والی 30 سالہ فجر شیخ نے انسٹاگرام پر ویڈیو اور تصاویر شیئر کرتے ہوئے اپنی شادی کی خوشخبری دی۔

دلہن گہرے سرخ عروسی لباس میں نہایت دلکش نظر آئیں جبکہ دلہے نے روایتی سیاہ شیروانی زیب تن کی۔

کراچی سے تعلق رکھنے والی فجر شیخ نے یہ خوشی اپنے قریبی دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ منائی۔ ان کی شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں اور مداح انہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔

یاد رہے کہ فجر شیخ نے 2022 میں ڈرامہ سیریل “بیٹیاں” سے ڈیبیو کیا جبکہ “قرضِ جاں” اور ہارر فلم “دیمک” میں بھی اپنی اداکاری سے خوب داد سمیٹی۔


