اسرائیل نے پھر غزہ پر بم برسانا شروع کردیے ، 35 فلسطینی شہید

اسرائیل نے اپنے زندہ اور مردہ یرغمالیوں کی حوالگی کے بعد ایک بار پھر غزہ پر بم برسانا شروع کردیے ہیں۔
امن معاہدے کے چند ہی روز بعد اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے درجنوں اہداف پر 120 راکٹ حملے کر دیے ہیں۔
اسرائیل نے نصیرات کیمپ پر بھی بمباری کی، تازہ حملوں میں مزید 10 فلسطینیوں کی شہادت ہوچکی ہے۔
صبح سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 35 تک پہنچ چکی ہے جبکہ غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔
اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ جنوبی غزہ میں اس کے 2 فوجی مارے گئے ہیں جبکہ حماس نے اسرائیل کا جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام یکسر مسترد کردیا۔