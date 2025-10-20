خواتین کی سگریٹ نوشی کو آزادی سے جوڑنا غلط ہے، ثروت گیلانی

اداکارہ ثروت گیلانی کا کہنا ہے کہ ویب سیریز یا فلموں میں خواتین کی سگریٹ نوشی کو آزادی یا خودمختاری کی علامت سمجھنا غلط ہے۔
ایک حالیہ انٹرویو میں اداکارہ ثروت گیلانی کا کہنا تھا کہ ایسے مناظر کسی کردار کی نفسیات اور کہانی کی ضرورت کے تحت پیش کیے جاتے ہیں، نہ کہ انہیں طاقت خودمختاری یا آزادی کے تصور سے جوڑا جانا چاہیے۔
اداکارہ نے وضاحت کی کہ ہمارے معاشرے میں کچھ خواتین سگریٹ نوشی کرتی ہیں، اس لیے ویب سیریز میں ایسے کرداروں کی پیشکش دراصل حقیقت کے قریب تر ہوتی ہے۔ تاہم ان مناظر کو خواتین کی خودمختاری سے جوڑنا غلط ہے۔
ثروت گیلانی نے ٹی وی ڈراموں اور ویب سیریز کے کام کے انداز میں فرق پر بھی روشنی ڈالی۔ ان کے مطابق ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کام کی رفتار زیادہ تیز ہوتی ہے، جہاں اداکار کو جذباتی مناظر کے لیے صرف چند سیکنڈز میں اثر پیدا کرنا ہوتا ہے، جبکہ روایتی ڈراموں میں وقت نسبتاً زیادہ ملتا ہے۔
اداکارہ نے مزید کہا کہ وہ اپنے کرداروں کے ذریعے خواتین کے حقیقی مسائل اور سماجی رویوں کو اجاگر کرنا چاہتی ہیں تاکہ ناظرین میں آگاہی اور تبدیلی پیدا ہو۔