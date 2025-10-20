تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

نئے وزیراعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اب تک کابینہ تشکیل نہ دے سکے، اہم فیصلوں میں تاخیر

پشاور: خیبرپختونخوا میں نئے وزیراعلیٰ کے حلف اٹھانے کے بعد نئی کابینہ کی تشکیل نہ ہونے سے اہم پالیسی فیصلے رک گئے۔

سرکاری ذرائع کے مطابق نومنتخب وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کے حلف کے 6 روز بعد بھی صوبہ بغیر کابینہ کے چل رہا ہے جس کے باعث اہم پالیسی فیصلے رک گئے ہیں جب کہ کابینہ کے نہ ہونے سے اہم منصوبوں کی منظوری بھی تاخیر کا شکار ہے۔

ذرائع کا کہنا ہےکہ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کابینہ میں کچھ نئےچہرے شامل کرنا چاہتے ہیں۔

اس حوالے سے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سابق مشیر خزانہ خیبرپختونخوا مزمل اسلم نے کہا کہ صوبے میں کابینہ نہ ہونے کےباعث مشکلات کا سامنا ہے ، امید ہے وزیراعلیٰ رواں ہفتے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کرلیں گے۔

انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہوئی تو وزیراعلیٰ کے پاس مختصرکابینہ رکھنےکی ہدایات موجود ہیں جب کہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے دوسرے سہ ماہی کے فنڈز جاری کردیے ہیں۔


