پنڈی ٹیسٹ کا پہلا دن: پاکستان نے جنوبی افریقا کیخلاف 5 وکٹوں پر 259 رنز بنالیے

راولپنڈی: :پاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان دوسرے اور آخری ٹیسٹ کے پہلے روز کا کھیل اختتام پذیر ہوگیا اور پاکستان نے 5 وکٹوں پر 259 رنز بنالیے۔
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں پاکستان کے کپتان شان مسعود نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔
پاکستان کی جانب سے عبداللہ شفیق اور امام الحق نے اننگز کا آغاز کیا۔
امام الحق 17 رنز بنا کر ہارمر کی گیند پر بولڈ ہو گئے جبکہ عبد اللہ شفیق نے 57 رنز کی اننگز کھیلی۔ بابر اعظم 16 رنز بنا کر کیشوو مہاراج کا شکار بنے جبکہ شان مسعود 87 اور محمد رضوان 19 رنز بناکر آؤٹ ہوگئے۔
سعود شکیل 42 اور آغا سلمان 10 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ ہیں۔
پہلے روز کے اختتام تک پاکستان نے 5 وکٹوں پر 259 رنز بنالیے۔جنوبی افریقا کی جانب سے کیشوو مہاراج اور ہارمر نے 2،2 وکٹیں حاصل کیں جبکہ راباڈا نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔