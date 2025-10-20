محسن نقوی نے اتحادی کشیدگی کم کرنے کے لیے بلاول بھٹو سے ملاقات کی۔

وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیر کو کراچی میں بلاول ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے اہم ملاقات کی، جس دوران دونوں جانب سے موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔
ملاقات میں نقوی نے پی پی پی چیئرمین کو وزیر اعظم شہباز شریف سے اپنی حالیہ ملاقات سے آگاہ کیا۔
ذرائع کے مطابق، نقوی نے بلاول کو وفاقی حکومت کا پیغام پہنچایا اور زور دیا کہ پی پی پی اب بھی اہم اتحادی جماعت ہے اور موجودہ سیاسی نظام اس کی شراکت کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔
وزیر داخلہ نے بلاول کو بتایا کہ پاکستان مسلم لیگ ن اور پی پی پی کے درمیان اختلافات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
ذرائع نے AAJ نیوز کو نقوی کے حوالے سے بتایا کہ “مشترکہ دوست” بھی اس بات کو یقینی بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں کہ اختلافات مزید گہرے نہ ہوں۔
پارٹی ذرائع کے مطابق، نقوی نے مجموعی سیاسی صورتحال، قانون و انتظام کے مسائل اور پنجاب حکومت کے بیانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
ملاقات کے دوران نقوی نے بلاول بھٹو زرداری کو وفاقی حکومت کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا۔
پی پی پی ذرائع نے پہلے کہا تھا کہ حالیہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی (CEC) کے اجلاس میں کئی پارٹی اراکین نے پی ایم ایل این اور پنجاب حکومت کے حکمرانی کے انداز سے عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔
اس اجلاس میں پی پی پی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے مبینہ طور پر اراکین سے کہا کہ وہ انہیں ایک ماہ کا وقت دیں تاکہ دونوں اتحادی جماعتوں کے درمیان تمام زیر التوا مسائل حل کیے جا سکیں۔