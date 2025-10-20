تازہ تر ین
اہم خبریں, شوبز

بالی ووڈ کے معروف اداکار اسرانی 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔

معروف ہندی فلم اداکار اور کامیڈین گووردھن اسرانی، جو پیار سے “اسرانی” کے نام سے مشہور تھے، طویل علالت کے بعد آج شام تقریباً 4 بجے ممبئی کے اروگیہ ندھی اسپتال میں 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔

ان کے آخری رسومات شاستری نگر، سنتاکروز میں ادا کیے گئے، جہاں قریبی دوستوں اور اہلِ خانہ نے انہیں الوداع کہا، ان کے منیجر بابو بھائی تھیبا نے تصدیق کی۔

بے مثال کامیڈی ٹائمنگ، مزاحیہ حس اور یادگار تاثرات کے باعث “دھمال” کے اس اداکار نے ہر عمر کے ناظرین کے دلوں میں خاص مقام بنایا۔

کئی دہائیوں پر محیط اپنے کیریئر میں اسرانی نے بالی ووڈ میں ایک منفرد شناخت قائم کی، مزاح کو حقیقت کے ساتھ جوڑنے کے فن میں مہارت حاصل کی، اور اپنی ہنسی بکھیرنے کی صلاحیت سے ہمیشہ پسندیدہ اداکار بنے رہے۔

انہوں نے “کھٹا میٹھا”، “ڈھول”، “آوارہ پاگل دیوانہ”، “بھگم بھگ”، “ہیرا پھیری”، “دے دانا دن”، “ویلکم” سمیت کئی یادگار فلموں میں کام کیا۔

کامیڈی کے بے تاج بادشاہ کے طور پر ان کی میراث آنے والی نسلوں کے لیے خوشی اور ترغیب کا باعث بنی رہے گی۔


اہم خبریں
پاک-افغان جنگ بندی معاہدہ سرحدی دراندازی نہ ہونے سے مشروط ہے، خواجہ آصف
بالی ووڈ کے معروف اداکار اسرانی 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔
محسن نقوی نے اتحادی کشیدگی کم کرنے کے لیے بلاول بھٹو سے ملاقات کی۔
علیمہ خان کے تیسری مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، گرفتار کرنے کا حکم
پاک افغان بارڈر اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں کھلنے کا امکان
کراچی؛ انٹرپول کی مدد سے ماسی گینگ کا سرغنہ گرفتار
وزیراعظم شہباز شریف کی دنیا بھر میں ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد؛ خصوصی پیغام
خیبرپختونخوا: عام انتخابات میں عوامی مینڈیٹ کا ساتھ نہ دینے والے افسران کیخلاف کارروائی کا فیصلہ
میں نے کرپشن کے سارے راستے بند کردیئے‘ لوگ آج پنجاب کی ترقی کی مثال دیتے ہیں، مریم نواز
نئے وزیراعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اب تک کابینہ تشکیل نہ دے سکے، اہم فیصلوں میں تاخیر
لاہور کا فضائی معیار انتہائی خراب، آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آگیا
پاکستان نے پہلی بار ورلڈ شیفس ایشیا پریذیڈنٹس فورم کی میزبانی جیت لی
کروڑوں کے اثاثے، سوشل میڈیا پر شاہانہ زندگی کی نمائش، 20 سے زائد ٹیکس چوروں کی نشاندہی ہوگئی
ہانگ کانگ میں کارگو طیارہ رن وے سے پھسل کر سمندر میں جاگرا، 2 افراد ہلاک
بھارت نے روسی تیل کی خریداری نہ روکی تو بھاری ٹیرف جاری رہیں گے: ٹرمپ
مدارس کیخلاف پروپیگنڈا کیا جارہا ہے اور انہیں توڑنے کی سازش کی جارہی ہے: مولانا فضل الرحمان





دلچسپ و عجیب
5 کروڑ سے زائد خرچ کرکے 400 پلاسٹک سرجریاں کروانے والی خاتون
ہوٹل کے کمرے میں جنات تھے، اداکارہ حرا سومرو نے دل دہلا دینے والا واقعہ سُنا دیا
کون کون میت پر آتا ہے؟ یہ دیکھنے کیلئے شہری نے اپنی موت کا ڈرامہ رچالیا
پیرس کے میوزیم سے فلمی انداز میں تاریخی زیورات چوری
نیلی آنکھوں والے بچے کی پیدائش کیلئے خاتون نے اپنی ہی آنکھیں تبدیل کروالیں
ماں نے صفائی کیلئے کیوں ڈانٹا؟ لڑکی غصے میں موبائل ٹاور پر چڑھ گئی
اے آئی پر ’معجزاتی دعائیں‘تخلیق کرکے لوگوں کو بیچنے والا گروہ گرفتار
امریکا: چیٹ جی پی ٹی نے خاتون کو ایک لاکھ ڈالر جتوا دیے
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain