بالی ووڈ کے معروف اداکار اسرانی 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔

معروف ہندی فلم اداکار اور کامیڈین گووردھن اسرانی، جو پیار سے “اسرانی” کے نام سے مشہور تھے، طویل علالت کے بعد آج شام تقریباً 4 بجے ممبئی کے اروگیہ ندھی اسپتال میں 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔
ان کے آخری رسومات شاستری نگر، سنتاکروز میں ادا کیے گئے، جہاں قریبی دوستوں اور اہلِ خانہ نے انہیں الوداع کہا، ان کے منیجر بابو بھائی تھیبا نے تصدیق کی۔
بے مثال کامیڈی ٹائمنگ، مزاحیہ حس اور یادگار تاثرات کے باعث “دھمال” کے اس اداکار نے ہر عمر کے ناظرین کے دلوں میں خاص مقام بنایا۔
کئی دہائیوں پر محیط اپنے کیریئر میں اسرانی نے بالی ووڈ میں ایک منفرد شناخت قائم کی، مزاح کو حقیقت کے ساتھ جوڑنے کے فن میں مہارت حاصل کی، اور اپنی ہنسی بکھیرنے کی صلاحیت سے ہمیشہ پسندیدہ اداکار بنے رہے۔
انہوں نے “کھٹا میٹھا”، “ڈھول”، “آوارہ پاگل دیوانہ”، “بھگم بھگ”، “ہیرا پھیری”، “دے دانا دن”، “ویلکم” سمیت کئی یادگار فلموں میں کام کیا۔
کامیڈی کے بے تاج بادشاہ کے طور پر ان کی میراث آنے والی نسلوں کے لیے خوشی اور ترغیب کا باعث بنی رہے گی۔