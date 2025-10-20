قطر سمجھوتے کے بعد اسپن بولدک میں رکے ٹرک پاکستان واپس

قطر میں پاک افغان سمجھوتے کے بعد افغانستان کے علاقے اسپین بولدک میں پھنسے خالی ٹرک چمن کے راستے پاکستان میں داخل ہوگئے۔
افغان شہریوں کو افغانستان لے جانے والے ٹرک بھی افغانستان میں داخل ہوئے تھے۔
پاک افغان چیمبرز آف کامرس حکام کے درمیان تجارت بحالی کے لیے اسپین بولدک میں مذاکرات ہوئے تھے۔
چمن چیمبرز آف کامرس، پاک افغان جوائنٹ چیمبرز اور قندھار چیمبرز آف کامرس کی مشترکہ کوششوں کے بعد اسپین بولدک میں پھنسےخالی مال بردار ٹرکوں کے لیے پاک افغان بارڈر کھولا گیا۔
حکام کے مطابق سیکڑوں خالی کنٹینرز اور ٹرکوں کو باب دوستی کے بجائے گیٹ 4 سے واپسی کی اجازت دی گئی۔
اس حوالے سے چمن چیمبرز آف کامرس حکام کا کہنا ہے کہ 2 ہزار کے قریب پاکستانی ڈرائیور اور معاون عملہ اسپین بولدک میں پھنس گیا تھا۔
پاک افغان کشیدگی کے باعث چمن میں باب دوستی پر تجارت نو روز سے بند ہے۔
دوسری جانب طورخم بارڈر پر تجارتی راہداری کی بحالی کے لیے بھی تیاری جاری ہیں۔
کسٹم ذرائع کے مطابق کارگو گاڑیوں کی کلیئرنس کیلئے اسکینر طورخم ٹرمینل پہنچادیا گیا ہے، عملے کو بھی فوری طور پر طورخم ٹرمینل پہنچنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔