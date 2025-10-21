پنڈی ٹیسٹ: پاکستانی ٹیم 333 رنز پر آؤٹ، جنوبی افریقا کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری

راولپنڈی ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 333 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی جبکہ جنوبی افریقا کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری ہے اور پروٹیز نے دو وکٹوں کے نقصان 76 رنز بنا لیے ہیں۔
پاکستان کے 333 رنز کے جواب میں جنوبی افریقا کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری ہے ۔ پروٹیز کی جانب سے اننگز کا آغاز ایڈن مارکرم اور ریان ریکلٹن نے کیا تاہم 22 کے مجموعے پر ریکلٹن 14 رنز بنا کر شاہین آفریدی کی گیند پر وکٹوں کے پیچھے کیچ آؤٹ ہو گئے۔
جنوبی افریقا کے دوسرے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی ایڈن مارکرم تھے جو 32 رنز بنا کر ساجد خان کا شکار بنے۔ ٹریسٹان اسٹبس 18 اور ٹونی ڈی ذورذی 10 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود ہیں۔
پاکستان کی پہلی اننگز
پاکستان نے کھیل کے دوسرے روز اپنی پہلی نامکمل اننگز کا آغاز 259 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ سے کیا تو سعود شکیل 42 اور آغا سلمان 10 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود تھے۔
دونوں کھلاڑیوں نے ٹیم کا اسکور آگے بڑھایا اور سعود شکیل نے اپنی ففٹی مکمل کی، سلمان علی آغا 45 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ سعود شکیل بھی 66 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔
شاہین آفریدی، ساجد خان اور آصف آفریدی خاطر خواہ کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکے اور تینوں کو کیشوو مہاراج نے اپنا شکار بنایا جبکہ نعمان علی 6 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔
جنوبی افریقا کی جانب سے کیشوو مہاراج نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ دو وکٹیں سائمن ہارمر اور ایک وکٹ ربادا کے حصے میں آئی۔
پہلے روز پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے کپتان شان مسعود 87 جبکہ عبداللہ شفیق 57 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے۔
خیال رہے کہ دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں پاکستان کو ایک صفر کی سبقت حاصل ہے۔ پاکستان نے لاہور میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میں جنوبی افریقا کو 93 رنز سے شکست دی تھی۔