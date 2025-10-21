تازہ تر ین
شوبز

سلمان خان کے بلوچستان سے متعلق بیان پر سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

بالی ووڈ کے سپر اسٹار سلمان خان کو سعودی عرب میں بلوچستان سے متعلق بیان دینا مہنگا پڑ گیا۔

ان دنوں بالی ووڈ انڈسٹری کے تینوں مشہور خانز، سلمان ، شاہ رخ اور عامر خان کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پر ہیں جہاں تینوں اداکار مختلف تقریبات میں مداحوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں۔

ایک میڈیا سیشن کے دوران سلمان خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ’ بہت سے لوگ ہمارے ملک سے یہاں (سعودی عرب) آتے ہیں، یہاں پر بلوچستان، افغانستان اور پاکستان سے بھی لوگ آتے ہیں۔‘

 سلمان خان کا یہ بیان سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہورہا ہے جس پر انہیں پاکستانی صارفین کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے بھارتی اداکار کے اس بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ جیسے ہندوستان، خالصتان اور افغانستان سے لوگ یہاں آتے ہیں بلکل ویسے ہی‘۔

صارفین نے اس بات پر اعتراض اٹھایا کہ سلمان خان نے اپنے بیان میں بھارت کا ذکر نہیں کیا اور بلوچستان اور پاکستان کو الگ الگ ملکوں کے طور پر بیان کیا۔ کچھ صارفین نے اسے اداکار کی لاعلمی یا زبان کی لغزش قرار دیا، جبکہ دیگر نے اسے سیاسی حساسیت سے جڑا معاملہ قرار دیا۔

دوسری جانب سلمان خان کے مداحوں کی بڑی تعداد ان کے دفاع میں سامنے آئی، جن کا کہنا تھا کہ اداکار کا مقصد کسی ملک یا علاقے کو الگ ظاہر کرنا نہیں تھا بلکہ وہ عمومی طور پر جنوبی ایشیا کے مزدور طبقے کی بات کر رہے تھے۔ تاہم یہ معاملہ تاحال سوشل میڈیا پر موضوعِ بحث بنا ہوا ہے۔


اہم خبریں
سندھ: کچے کے علاقوں کے ڈاکوؤں کیلئے سرینڈر پالیسی جاری
چین کو ٹرمپ کی نئی دھمکی، نومبر سے 155 فیصد ٹیرف عائد کرنے کی تیاری
نیپرا نے کےالیکٹرک کا ٹیرف کم کردیا، صارفین کو بڑے ریلیف کی امید
ٹرمپ کو خدشہ، نیتن یاہو جنگ بندی متاثر کر سکتے ہیں جے ڈی وینس اسرائیل پہنچ گئے
فیلڈ مارشل نے بلوچ نوجوانوں کو استحکام اور ترقی پر توجہ دینے کی تلقین کی
ملک میں ٹماٹر کی قیمت جلد نیچے آنے کا امکان
ڈیجیٹل لوٹ مار؛ پاکستانی صارفین کو ہر سال 9 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان
سندھ حکومت سے ٹیکس تنازع: پیٹرولیم کارگو پورٹس پر پھنس گئے، ملک میں ایندھن بحران کا خدشہ
فرانس کی تاریخ میں پہلی بار کسی سابق وزیر اعظم کو قید
نیپرا نےکے الیکٹرک کا ٹیرف 7 روپے 60 پیسے کم کردیا، فیصلہ جاری
کینیڈا میں مسجد کے بانی رکن کا قاتل بیٹا نکلا
خامنہ ای نے ٹرمپ کی جوہری مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی
پنجاب اسمبلی؛ اپوزیشن کے قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ارکان تاحال سرکاری گاڑیوں پر قابض
جاپان میں پہلی بار خاتون وزیراعظم منتخب
نئی دہلی دنیاکا آلودہ ترین شہر بن گیا، لاہور کی فضا بھی انتہائی مضر صحت قرار
چینی صدر سے تعلقات بہت پسند ہیں، چین کے ساتھ اچھا رہنا چاہتا ہوں: صدر ٹرمپ





دلچسپ و عجیب
ناسا کے سُپرکمپیوٹر نے خوفناک پیشگوئی کردی
بالی ووڈ اداکار مداحوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فلم کی ٹکٹس خریدنے کی اپیلیں کرنے پر مجبور
5 کروڑ سے زائد خرچ کرکے 400 پلاسٹک سرجریاں کروانے والی خاتون
ہوٹل کے کمرے میں جنات تھے، اداکارہ حرا سومرو نے دل دہلا دینے والا واقعہ سُنا دیا
کون کون میت پر آتا ہے؟ یہ دیکھنے کیلئے شہری نے اپنی موت کا ڈرامہ رچالیا
پیرس کے میوزیم سے فلمی انداز میں تاریخی زیورات چوری
نیلی آنکھوں والے بچے کی پیدائش کیلئے خاتون نے اپنی ہی آنکھیں تبدیل کروالیں
ماں نے صفائی کیلئے کیوں ڈانٹا؟ لڑکی غصے میں موبائل ٹاور پر چڑھ گئی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain