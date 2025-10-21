تازہ تر ین
برطانوی فوجی غزہ امن منصوبےکی نگرانی کیلئے اسرائیل میں تعینات

امریکا کی درخواست پر برطانوی فوجیوں کو  غزہ امن منصوبے کی نگرانی کےلیے اسرائیل میں تعینات کردیا گیا۔

برطانوی میڈیا کے مطابق  برطانوی فوج کے ایک سینئر کمانڈر  اور  محدود تعداد میں فوجیوں کو امریکا کی درخواست پر غزہ امن منصوبے کی نگرانی کےلیے اسرائیل بھیجا گیا ہے۔

برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی نے پیر کو لندن میں کاروباری رہنماؤں سے خطاب کے دوران اس تعیناتی کی تصدیق کی۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانوی فورسز خصوصی مہارت اور تجربے کے ذریعے خطے میں طویل المدتی امن کے قیام میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔

جان ہیلی کاکہنا تھا کہ ایک برطانوی اعلیٰ افسر کو  امریکی کمانڈر کا ڈپٹی کمانڈر مقرر کیا گیا ہے جو  ایک سول ملٹری کو آرڈی نیشن سینٹر  چلائیں گے۔ اس مرکز  میں مصر، قطر، ترکیہ اور متحدہ عرب امارات کے فوجی بھی شامل ہونے کی توقع ہے۔

یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب برطانیہ کی نئی وزیرِ خارجہ ایویٹ کوپر نے ایک ہفتہ قبل کہا تھا کہ ان کا اسرائیل میں فوجی بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔


اہم خبریں
دلچسپ و عجیب
