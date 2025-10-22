تازہ تر ین
بھارتی صدر ہیلی کاپٹر حادثے میں بال بال بچ گئیں؛ ویڈیو وائرل

بھارتی صدر دروپدی مُرمو کا سرکاری ہیلی کاپٹر ریاست کیرالہ میں ایک خوفناک حادثے سے دو چار ہوتے ہوتے بچ گیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق کیرالہ میں بھارتی صدر کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچنا تھا جس کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ایک اسٹیڈیم میں ہیلی پیڈ بنایا گیا تھا۔

بھارتی صدر کے ہیلی کاپٹر نے معمول کے مطابق ہیلی پیڈ پر لینڈنگ کی لیکن جیسے ہی پہیے زمین سے ٹکرائے وہ اندر دھنستے گئے۔

جس کے باعث بھارتی صدر کا ہیلی کاپٹر ایک طرف سے زمین میں دھنس گیا اور ریسکیو ٹیم کو طلب کرنا پڑا۔

موقع پر موجود فائر بریگیڈ اور پولیس اہلکاروں نے دوسری طرف سے ہیلی کاپٹر کو سہارا دیا تاکہ وہ الٹ نہ جائے۔

درجنوں اہلکار ہیلی کاپٹر کو سیدھا کرنے کی کوشش میں جُتے رہے اور اسی دوران بھارتی صدر دروپدی مُرمو اور دیگر افراد کو باہر نکالا گیا۔

بھارتی صدر اور عملے کو فوری طور پر پہلے قریبی اسپتال لے جایا گیا جہاں ان کا چیک اپ کیا گیا اور کچھ دیر بعد ہوش و حواس بحال ہونے پر جانے کی اجازت دیدی گئی۔

حادثے کی وجہ ہیلی پیڈ بنانے میں بنانے میں عجلت ہوسکتی ہے۔ جلدی جلدی میں زمین کو نرم چھوڑ دیا گیا تھا۔


