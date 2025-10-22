تازہ تر ین
‘بیٹی 2 دن سے اسپتال میں داخل ہے، اللہ کرے ہم میچ جیت جائیں’: اسپنر آصف آفریدی

راولپنڈی: اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میں 92 سالہ ریکارڈ توڑنے والے پاکستانی اسپنر آصف آفریدی اپنی کارکردگی سے کافی مطمئن اور خوش ہیں۔

جنوبی افریقا کے خلاف آصف آفریدی نے اپنےپہلے میچ میں ہی منفرد اعزاز اپنے نام کیا  اور انگلینڈ کے چارلس میریٹ کا 92 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔

38 سال کے بائیں ہاتھ کے اسپنر آصف آفریدی ٹیسٹ ڈیبیو پر 5 وکٹیں لینے والے معمر ترین کرکٹر بن گئے۔ انہوں نے جنوبی افریقا کے خلاف پہلی اننگز میں مجموعی طور پر 6 وکٹیں حاصل کیں۔

اپنی کارکردگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے  آصف آفریدی کا کہنا ہے کہ  اس عمر میں ٹیسٹ ڈیبیو کرنا اور اس میں بہترین بولنگ کرنا کافی خوشی کی بات ہے۔

انہوں نے پی سی بی سے  بات کرتے ہوئے بتایا کہ جب کپتان نے کہا کہ آپ کل  ڈیبیو کریں گے تو  ساری رات خوشی سے نیند نہیں آئی ، گھر والے بھی کافی خوش تھے۔ کوشش یہی تھی کہ جس طرح ڈومیسٹک میں بولنگ کرتا ہوں ، ڈیبیو ٹیسٹ میں اسی طرح اچھی لائن پر بولنگ کرواؤں، شکر الحمد اللہ اچھی بولنگ ہوئی۔

 آصف آفریدی نے بتایا کہ میرے 4 بیٹے اور ایک بیٹی ہے، بیٹی اسپیشل چائلڈ ہے اور 2 دن سے اسپتال میں داخل ہے۔ اس کی طرف سےکافی پریشان ہوں، اللہ کرے ہم میچ جیت جائیں تو اپنی کارکردگی بیٹی کے نام کروں گا۔

واضح رہے کہ پاکستان نے جنوبی افریقا کے خلاف پنڈی میں جاری ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر 4 وکٹوں پر 94 رنز بنائے اور اسے دوسری اننگز میں23 رنز کی برتری حاصل ہے۔


