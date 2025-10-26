تازہ تر ین
کھیل

ویرات کوہلی نے ون ڈے انٹرنیشنل میں سنگاکارا کا ریکارڈ توڑ دیا

بھارتی بیٹنگ اسٹار ویرات کوہلی نے ایک اور سنگِ میل عبور کرتے ہوئے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں کمار سنگاکارا کے رنز کا ریکارڈ توڑ دیا۔ 

یہ کارنامہ انہوں نے ہفتے کے روز سڈنی کرکٹ گراؤنڈ (ایس سی جی) میں آسٹریلیا کے خلاف تیسرے اور آخری ون ڈے میچ میں انجام دیا۔

کپتان روہت شرما کے ساتھ شاندار شراکت قائم کرنے والے کوہلی نے 81 گیندوں پر 74 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلی جس میں آٹھ چوکے شامل تھے۔

اس کے ساتھ ہی وہ ون ڈے کرکٹ کی تاریخ میں دوسرے سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز بن گئے ہیں، جن کے مجموعی رنز اب 14,255 ہیں۔

ویرات کوہلی نے 305 میچز میں 57.71 کی اوسط اور 93.26 کے اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ 75 نصف سنچریاں اور 51 سنچریاں اسکور کی ہیں۔

سابق سری لنکن کپتان کمار سنگاکارا اب فہرست میں تیسرے نمبر پر آگئے ہیں، جنہوں نے 404 میچوں میں 14,234 رنز بنائے تھے، جن میں 93 نصف سنچریاں اور 25 سنچریاں شامل ہیں۔

ون ڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا اعزاز اب بھی بھارتی لیجنڈ سچن ٹنڈولکر کے پاس ہے، جنہوں نے 463 میچز میں 18,426 رنز 44.83 کی اوسط سے بنائے، جن میں 96 نصف سنچریاں اور 49 سنچریاں شامل ہیں۔

کوہلی کی یہ تاریخی اننگز اُس میچ میں سامنے آئی جس میں بھارت نے آسٹریلیا کو نو وکٹوں سے شکست دے کر وائٹ واش سے بچاؤ کیا اور سیریز 2-1 پر ختم ہوئی۔

237 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارت نے صرف ایک وکٹ کے نقصان پر 69 گیندیں قبل ہدف حاصل کر لیا۔ روہت شرما نے شاندار 121 رنز ناٹ آؤٹ اسکور کیے، جب کہ کوہلی نے پُراعتماد نصف سنچری کے ساتھ ان کا بھرپور ساتھ دیا۔

اس سے قبل بھارتی اوپنرز روہت شرما اور شبمن گل نے 69 رنز کی شراکت قائم کی، جس کے بعد جوش ہیزل وُڈ نے گل کو 24 رنز پر آؤٹ کیا۔ بعد ازاں روہت اور کوہلی نے آسٹریلوی بولنگ لائن کو مکمل طور پر دباؤ میں رکھا۔

روہت نے 13 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے اپنی 33 ویں سنچری مکمل کی، جب کہ کوہلی کے نفیس اسٹروک پلے نے ٹیم کو آسان کامیابی دلائی۔

آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن ابتدا میں بہتر آغاز کے بعد دھیرے دھیرے بکھر گئی۔ ایک موقع پر 183/3 پر کھیلنے والی ٹیم 236 پر ڈھیر ہوگئی، اور اپنے آخری سات وکٹیں صرف 53 رنز کے اضافے سے گنوا بیٹھے۔

بھارتی بولر ہرشِت رانا نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 39 رنز کے عوض 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ میٹ رینشا 56 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے۔ اکشر پٹیل اور واشنگٹن سندر نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔

اگرچہ آسٹریلیا کو تیسرے ون ڈے میں شکست ہوئی تاہم وہ پہلے دو میچ جیت کر سیریز 2-1 سے اپنے نام کرنے میں کامیاب رہا۔


اہم خبریں
شہید صحافی ارشد شریف کی والدہ انتقال کر گئیں
پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کو ہٹانے کا اصولی فیصلہ، وجوہات بھی سامنے آگئیں
آزاد کشمیر میں حکومت سازی کیلئے پیپلزپارٹی متحرک، صدر زرداری کا وزیراعظم سے رابطہ
اڈیالہ جیل میں 3 قیدیوں کی طبیعت ناساز، ایک اسپتال منتقلی کے دوران انتقال کرگیا
پاک افغان مسئلہ اچھے سے حل کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال مجھےکچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ٹرمپ
پاکستان نے افغان سرزمین سے دہشتگردی کے خاتمہ کا جامع پلان افغانستان کے حوالے کر دیا
مودی اڈانی گٹھ جوڑ نے بھارت کو کرپشن کی دلدل میں دھکیل دیا، واشنگٹن پوسٹ کا انکشاف
اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والی فلسطینی صحافی مریم ابو دقہ کیلئے انٹرنیشنل پریس فریڈم ہیروز ایوارڈ
مجھے دہشتگرد ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی مگر میں نے اتحاد کا پیغام دیا: مسلم امیدوار میئر نیویارک
ٹرمپ کا شمالی کوریا کے حکمراں کم جونگ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار
امریکہ میں 2 اہم انتخابات کیلئے ووٹنگ کا آغاز، میئر اور گورنر کا انتخاب جاری
پنجاب میں فضائی آلودگی کی شرح ایک بار پھر خطرناک حدوں کو چھونے لگی
آئی سی سی کو ورلڈ کپ کیلیے اچھےمقامات کا انتخاب کرنا چاہیے، فاطمہ ثناء
کرکٹ آسٹریلیا نے پاکستانی کھلاڑیوں کے بی بی ایل کھیلنے کی تصدیق کر دی
وائیڈ بال سے متعلق آئی سی سی کا نئے قانون کا تجربہ
عمران خان نے محاذ آرائی کی پالیسی تبدیل نہ کی تو 2026 اور اسکے بعد بھی جیل میں رہیں گے: ذرائع





دلچسپ و عجیب
محبت، دھوکہ اور بے بسی؛ نیپالی گلوکارہ کی خود سوزی سے المناک موت
امریکا: پارک میں گھومنے گئے شخص کے ہاتھ قیمتی ہیرا لگ گیا
نمبر سے بار بار سامنا، خاتون نے ڈھائی لاکھ ڈالر سے زیادہ کی رقم جیت لی
ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی کیخلاف جوا ایپ تشہیر کیس میں اہم پیشرفت
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل
شہری نے بینائی کھودینے کے بعد اپنی آنکھ میں ہیرا لگوا کر سب کو حیران کردیا
مقابلہ حسن میں ماڈل کی شرمندہ کر دینے والی غلطی کی ویڈیو وائرل
ناسا کے سُپرکمپیوٹر نے خوفناک پیشگوئی کردی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain