عابدہ پروین اسپتال منتقل، گلوکارہ کی حالت کیسی ہے؟

حال ہی میں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ وہیل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کے اردگرد ڈاکٹرز کی ٹیم نظر آ رہی تھی۔
یہ تصویر سوشل میڈیا تیزی سے وائرل ہوئی اور مداحوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، مداحوں اور سوشل میڈیا صارفین نے گلوکارہ کی صحت کے لیے دعائیں بھی کیں۔
تاہم اب عابدہ پروین کے آفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ سے وضاحتی بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ تصویر تقریباً تین ماہ پرانی ہے اور اس وقت کی ہے جب وہ صرف روٹین طبی معائنے کے لیے اسپتال گئی تھیں۔
پیغام میں واضح کیا گیا کہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہیں بے بنیاد ہیں اور عابدہ پروین الحمدللّٰہ مکمل طور پر خیریت سے ہیں۔ بیان میں گلوکارہ کی ٹیم کی جانب سے درخواست کی گئی کہ لوگ غیر مصدقہ خبریں پھیلانے سے گریز کریں اور مداح صرف تصدیق شدہ ذرائع پر اعتماد کریں۔