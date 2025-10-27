تازہ تر ین
بھارتی کرکٹر شریاس آئیر خطرناک چوٹ کے باعث آئی سی یو میں داخل

شریاس ائر کی چوٹ کی سنگینی کا اندازہ ابھی بھارت اور آسٹریلیا کے ڈاکٹروں کی جانب سے لگایا جا رہا ہے، تاہم ابتدائی جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مکمل فٹنس حاصل کرنے اور میدان میں واپس آنے میں انہیں چند ہفتے لگ سکتے ہیں، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔

Cricbuzz نے معلوم کیا ہے کہ ائر، جو ون ڈے سیریز کے نائب کپتان ہیں، اس وقت سڈنی کے ایک ہسپتال میں داخل ہیں، جبکہ بھارتی کرکٹ بورڈ (BCCI) نے انہیں دیکھنے کے لیے ایک ڈاکٹر تعینات کیا ہے۔ ٹیم کے ڈاکٹر کے علاوہ، کچھ دوست جو آسٹریلیا میں مقیم ہیں بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔

ابھی یہ معلوم نہیں کہ ائر کب بھارت واپس آئیں گے، لیکن توقع ہے کہ اسے چند دن مزید لگیں گے۔ ائر کو صرف تین ون ڈے میچز کے لیے منتخب کیا گیا تھا، اس لیے وہ فوری طور پر بھارت واپس نہیں آنے والے تھے۔ اطلاعات کے مطابق وہ بھارت آنے سے پہلے آسٹریلیا میں کچھ دن قیام کرنے والے تھے۔ بھارت واپسی کے بعد، انہیں بنگلور میں سنٹر آف ایکسیلنس بھی جانا پڑ سکتا ہے۔

انڈیا کے ون ڈے نائب کپتان نے اپنے پسلیوں (ریب کیج) میں چوٹ لگائی جب وہ ہرشیت رانا کی گیند پر الیکس کیری کے شاٹ کو کیچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے پیچھے کی طرف دوڑ کر شاندار ڈائیونگ کیچ مکمل کیا، لیکن جلد ہی انہیں میدان سے باہر لے جانا پڑا۔

BCCI نے ہفتے کے روز SCG میں تیسرے ون ڈے کے دوران ایک بیان میں کہا، “شریاس ائر نے فیلڈنگ کے دوران اپنی بائیں پسلیوں میں چوٹ لگائی۔ انہیں مزید معائنہ اور چوٹ کے اندازے کے لیے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔”

بھارت کا اگلا ون ڈے 30 نومبر کو ہے، یعنی ابھی ایک ماہ سے زیادہ کا وقت باقی ہے، اور امکان ہے کہ ائر تین میچز کی ہوم سیریز (30 نومبر، 3 دسمبر اور 6 دسمبر) کے لیے وقت پر فٹ ہو جائیں۔ بہرحال، انہوں نے ریڈ بال کرکٹ سے اجازت یافتہ چھٹی لے رکھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ انہیں جاری رنجی ٹرافی میچز کھیلنے کی ضرورت نہیں۔

نیتیش ریڈی T20Is کے لیے دستیاب

آسٹریلیا میں بھارتی ٹیم میں ایک اور زخمی کھلاڑی بھی ہے۔ نیتیش کمار ریڈی کو تیسرے ون ڈے سے باہر رہنا پڑا، جو بھارت نے نو وکٹ سے جیتا، کیونکہ انہیں بائیں کوڈری سیپس (quadriceps) میں چوٹ لگی تھی۔

BCCI نے کہا، “نیتیش کمار ریڈی کو ایڈیلیڈ میں دوسرے ون ڈے کے دوران بائیں کوڈری سیپس میں چوٹ لگی، اور وہ تیسرے ون ڈے کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ BCCI میڈیکل ٹیم روزانہ ان کی نگرانی کر رہی ہے۔”

اطلاعات کے مطابق یہ چوٹ اتنی سنگین نہیں کہ وہ T20I اسکواڈ میں ان کی جگہ کو خطرے میں ڈالے، اور وہ پانچ میچز کی سیریز کے لیے ٹیم کے ساتھ سفر جاری رکھیں گے، جس کا پہلا میچ 29 اکتوبر کو کینبرا میں شروع ہو رہا ہے۔ اگرچہ وہ افتتاحی میچ کے لیے دستیاب نہ بھی ہوں، کیمپ میں امید ہے کہ وہ سیریز میں آگے کے میچز کے لیے فٹ ہو جائیں گے۔


