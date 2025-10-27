تازہ تر ین
ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ تک اسٹریٹیجی یہی رہےگی، سلمان علی آغا

پاکستان ٹی ٹوئنٹی ٹیم کےکپتان سلمان علی آغا کا کہنا ہےکہ غلطیوں سے سیکھ کر ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کی تیاری کریں گے، ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ تک اسٹریٹیجی  یہی  رہےگی۔

راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سلمان علی آغا کا کہنا تھا کہ  ایشیاکپ میں کافی کچھ سیکھا ہے، غلطیوں سے سیکھ کر ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کی تیاری کریں گے، غلطیوں پربات ضرور کی جاتی ہے،کیونکہ غلطیوں کودہرانا نہیں چاہتے۔

سلمان علی آغا کا کہنا تھا کہ جس گراؤنڈ  پربھی جاتےہیں، اُس کے اعداد وشمار دیکھتے ہیں، گراؤنڈ کے اوسط اسکور  سے زیادہ  رنز کرنےکی کوشش کرتے ہیں، میری انفرادی پرفارمنس حالیہ دو تین سیریز  سے اچھی نہیں رہی، میری کوشش ٹیم کو جتوانےکی ہوگی، میری پہلی ترجیح بیٹنگ کی طرف ہوتی ہے،  ٹی ٹوئنٹی میں ضرورت پڑی تو بولنگ بھی کروں گا۔

کپتان ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا کہنا تھا کہ  بابراعظم کے پاس 100 سے زیادہ میچز کا تجربہ ہے، بابراعظم ورلڈکلاس کھلاڑی ہیں ان کی شمولیت سے ٹیم کو فائدہ ہوگا۔

سلمان علی آغاکا کہنا تھا کہ  کوچ مائک ہیسن مجھے پیغام نہیں بھیجتے، میں خود گراؤنڈ میں فیصلہ کرتا ہوں، ڈیتھ اوور میں بولنگ میں بہترکرنےکی ضرورت ہے، بیٹرز کو اسٹرائیک ریٹ پر کام کرنا ہے، عبدالصمد، حسن نواز  اور  محمد نواز  پاور ہٹنگ کے لیے استعمال ہوں گے۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ  ٹرائی نیشن سیریز  اور ایشیاکپ کا فائنل کھیلنا مثبت  پوائنٹ ہے، 15 کھلاڑیوں کو  دیکھتے ہیں جو موجود نہیں اس کو  یادکرنےکا فائدہ نہیں، میں کپتان ہوں، میری رائے بھی سلیکشن میں رہتی ہے۔


