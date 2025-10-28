تازہ تر ین
عاصم اظہر کا انسٹاگرام پر ’’خدا حافظ‘‘ کا پیغام؛ مداحوں میں تشویش

پاکستان کے مقبول پاپ گلوکار عاصم اظہر نے اچانک اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے تمام پوسٹیں ڈیلیٹ کرکے مداحوں کو حیرت میں مبتلا کردیا ہے۔

گلوکار نے اپنی اسٹوری میں صرف ایک مختصر مگر پُراثر جملہ لکھا ’’خدا حافظ‘‘۔ جس کے بعد سوشل میڈیا پر تجسس اور چہ مگوئیوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

عاصم اظہر، جو کئی مشہور گانوں اور اپنی منفرد آواز کے باعث نوجوانوں میں بے حد مقبول ہیں، نے یہ قدم کسی وضاحت کے بغیر اٹھایا۔ ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کی تمام تصاویر اور ویڈیوز غائب ہوچکی ہیں، اور مداحوں کی نظریں اس ایک جملے پر مرکوز ہیں جو ان کی اسٹوری پر نمایاں ہے۔

گلوکار کے اس غیر متوقع اقدام نے ان کے چاہنے والوں کو مخمصے میں ڈال دیا ہے۔ کئی افراد کا خیال ہے کہ شاید عاصم کسی ذاتی اور جذباتی مرحلے سے گزر رہے ہیں، جبکہ دیگر کا ماننا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر کسی نئے البم یا میوزک پراجیکٹ کی تشہیری حکمتِ عملی ہو سکتی ہے۔

دلچسپ امر یہ ہے کہ عاصم اظہر نے 2024 میں بھی اپنی البم ’’بے مطلب‘‘ کی ریلیز سے قبل انسٹاگرام کی تمام پوسٹس ڈیلیٹ کر دی تھیں، جو بعد میں ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ثابت ہوئی۔ اس بار بھی مداح یہی سوال کر رہے ہیں کہ آیا گلوکار کا ’’خدا حافظ‘‘ پیغام اسی روایت کا تسلسل ہے یا کسی نئے موڑ کی علامت۔

فی الحال عاصم اظہر کی جانب سے اس معاملے پر کوئی باضابطہ بیان یا وضاحت سامنے نہیں آئی، تاہم مداح بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ’’خدا حافظ‘‘ کسی اختتام کی علامت ہے یا ایک نئی شروعات کی۔


