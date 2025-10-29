تازہ تر ین
ٹی20 انٹرنیشنل میں بابر اعظم نے شاہد آفریدی کا ناپسندیدہ ریکارڈ برابر کردیا

قومی کرکٹ ٹیم کے بلے باز  بابر اعظم  نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے پہلے میچ میں شاہد آفریدی کا ناپسندیدہ ریکارڈ برابر کر دیا۔

بابر اعظم صرف دو گیندوں پر بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوگئے، انہیں کوربن بوش نے پاور پلے کے آخری اوور میں شکار کیا۔

اس اننگز کے ساتھ بابر اعظم نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں آٹھویں مرتبہ صفر  پر  آؤٹ ہونے کا شاہد آفریدی کا ناپسندیدہ ریکارڈ برابر کر دیا۔

8 ویں مرتبہ صفر پر آؤٹ ہونے کے بعد بابر اعظم ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ مرتبہ صفر  پر آؤٹ ہونے والے پاکستانی کھلاڑیوں کی فہرست میں شاہد آفریدی کے ساتھ تیسرے نمبر  پر آگئے۔ اس فہرست میں عمر اکمل، صائم ایوب اور کامران اکمل بھی شامل ہیں۔

میچ میں جنوبی افریقہ نے 55 رنز سے کامیابی حاصل کی۔ 195 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی پوری ٹیم 18.1 اوورز میں 139 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔

جنوبی افریقہ کی جانب سے کوربن بوش نے چار وکٹیں حاصل کیں جبکہ ریزا ہینڈرکس نے 40 گیندوں پر 60 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر ٹیم کو اچھا آغاز فراہم کیا۔

پاکستان کی طرف سے محمد نواز نمایاں بولر رہے، جنہوں نے 26 رنز کے عوض 3 کھلاڑی آؤٹ کیے جبکہ صائم ایوب نے 37 اور نواز نے 36 رنز کی اننگز کھیلیں۔


