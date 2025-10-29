میں لایا گیا نہیں بلکہ منتخب کیا گیا ہوں: وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا

پشاور: وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے میں لایا گیا نہیں ہوں بلکہ مجھے منتخب کیا گیا ہے۔
پشاورہا ئیکورٹ میں وکلا سے خطاب کرتے ہوئے سہیل آفریدی کا کہنا تھا سنا ہےکہ میں یہاں بار کونسل کے انتخابات پر اثر انداز ہونےکیلئے آرہا ہوں، میں یہاں صرف رول آف لاء کے لیے آیا ہوں۔
انہوں نے کہا کہ میں لایا گیا نہیں ہوں بلکہ مجھے منتخب کیا گیا ہے، میں بانی پی ٹی آئی سے پالیسی گائیڈ لائنز کیلئے ملنا چاہتا ہوں۔
وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ میں نے محکمہ داخلہ کو کہا کہ پنجاب اور وفاق کو ملاقات کیلئے خطوط لکھیں، میں نے عدالت میں بھی ملاقات کیلئے درخواست دائر کر دی ہے۔