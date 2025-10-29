افغانستان سے پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہوتی، عطا تارڑ

وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ افغانستان سے پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہوتی ہے۔ افغانستان کو اس پراکسی وار میں شکست دیں گے۔
وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ ہمارا واحد مطالبہ ہے کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ ثبوت ہیں افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، افغان طالبان رجیم نے آکر کالعدم ٹی ٹی پی کو مکمل سپورٹ کیا ہے، ان کی تشکیل میں افغان طالبان شامل ہوتے ہیں۔
عطا تارڑ نے کہا کہ طالبان رجیم اس نکتے پر نہیں آ رہی تھی کہ دہشت گردی بند کرائے، پاکستان کا حق ہے کہ اپنی دفاع میں جواب دے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنا صبر و تحمل کا مظاہرہ پاکستان نے کیا، کیا دوسرا ملک کرتا؟
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ پاکستان نے چار گنا بڑے دشمن کو دھول چٹائی، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔