تازہ تر ین
کھیل

آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ، انگلینڈ کو شکست دیکر جنوبی افریقا پہلی مرتبہ فائنل میں پہنچ گیا

آئی سی سی ویمنز  ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں جنوبی افریقا نے انگلینڈ کو 125 رنز سے ہرا کر پہلی مرتبہ فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔

گوہاٹی میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں کپتان لاؤرا ویل ورڈٹ کی 169 رنز کی شاندار اننگز کی بدولت جنوبی افریقا نے 7  وکٹوں  پر 319 رنز بنائے۔

جنوبی افریقا کی اوپنرز نے سیمی فائنل کی شاندار شروعات کی ، کپتان لاورا ویل ورڈٹ اور تیزمین برٹس نے 116 رنز کی بنیاد رکھی ۔ پھر 3 رنز کے اضافے سے 3 وکٹیں گر گئیں ۔

تیزمین برٹس 45،  ماریزانے نے 42 اور کلوئی ٹریون نے 33 رنز اسکور کیے۔

جنوبی افریقا نے لاؤرا ویل ورڈٹ کی 169 رنز کی بدولت انگلینڈ کو  320 رنز کا ہدف دیا۔

جواب میں انگلینڈ کا آغاز انتہائی مایوس کن رہا ۔ ابتدائی 3 بیٹرز کوئی رن بنائے بغیر آؤٹ ہوگئیں۔ پھر کپتان نیٹ برنٹ اور الیس کیپسی نے 107 رنز کی شراکت لگائی۔

تاہم نیٹ برنٹ 64 اور الیس 50 رنز بناکر آؤٹ ہوگئیں جس کے بعد  پھر کوئی بہتر پارٹنر شپ نہ لگ سکی اور پوری انگلش ٹیم 43 ویں اوور میں  194 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔

جنوبی افریقا کی جانب سے ماریزانے نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

یوں جنوبی افریقا نے 125 رنز کی فتح کے ساتھ پہلی مرتبہ ورلڈ کپ فائنل میں جگہ بنا لی۔

واضح رہے کہ ایونٹ کا دوسرا سیمی فائنل جمعرات کو بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔


اہم خبریں
دلچسپ و عجیب
